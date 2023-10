Y aura-t-il une revanche entre KSI et Tommy Fury ? La star de YouTube s’apprête à faire appel de sa perte controversée, mais TNT affirme qu’il en a fini avec les « conneries croisées »

Tommy Fury est sorti vainqueur de son combat tant attendu contre KSI samedi soir, mais le résultat a suscité la controverse.

Malgré la déduction d’un point, TNT a remporté le combat très disputé par décision majoritaire, conservant ainsi son record professionnel invaincu.

3 Fury a gagné par décision majoritaire à la Manchester Arena Crédit : Misfits Boxing

KSI n’était cependant pas d’accord avec le résultat, et la star de YouTube a immédiatement révélé qu’il souhaitait faire appel et a qualifié le résultat de « vol ».

La fin controversée est susceptible de conduire à des appels à une revanche entre les rivaux, cependant, ils ont tous deux des perspectives différentes quant à leur retour sur le ring.

Y aura-t-il un match revanche KSI contre Tommy Fury ?

Il est très clair que KSI voudra affronter à nouveau Fury après ses commentaires d’après-combat suite à la première défaite de sa carrière.

Le YouTuber devenu boxeur a immédiatement exprimé ses frustrations sur le ring, en disant à Ariel Helwani : « C’est scandaleux.

« Nous allons faire appel. Je veux faire appel, mon frère.

« Je suis désolé, c’est scandaleux. Nous devons revoir cela.

« J’avais l’impression d’avoir gagné ça. »

Si KSI fait appel, les fans attendront avec impatience de voir si le résultat est modifié.

3 KSI était furieux du résultat Crédit : Getty

Si le résultat devait changer, cela conduirait probablement à une revanche entre les deux et même si cela reste le même, KSI pourrait demander à Fury un autre combat.

Cependant, Fury a semblé annuler son accord sur une revanche sur le ring après le combat.

Il a déclaré: « Il suit son chemin, je vais le mien. J’en ai fini avec toutes ces conneries, toutes ces conneries croisées.

«Je suis maintenant sur mon prochain défi. J’en ai fini avec les conneries, j’emmerde les conneries. »

L’appel pourrait changer cette déclaration si sa victoire lui était retirée, il reste donc une possibilité d’un deuxième combat.

La star de la boxe Chris Eubank Jr. faisait partie des nombreux participants qui ont également appelé à une revanche.

Il a déclaré à DAZN : « Je pense que KSI a gagné, je pense qu’il a réussi plus de tirs, qu’il a poussé plus le rythme et qu’il a mieux boxé…

3 Eubank Jr. veut voir les deux hommes s’affronter à nouveau Crédit : Misfits Boxing

« Tommy a été élevé et la boxe a été sa vie.

« Pour KSI, aller là-bas et faire six rounds de compétition avec ce gars, dans un combat que beaucoup de gens pensaient qu’il avait gagné, c’est une chose énorme.

« Il ne devrait pas être gêné ni avoir honte. Il devrait y avoir une revanche. »

Le promoteur Eddie Hearn, qui était présent au combat en tant que fan, a également fait des commentaires similaires, donc le temps nous dira si le match revanche se concrétisera.