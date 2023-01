Y aura-t-il une récession en 2023 ? 3 prévisions économiques pour la nouvelle année

En 2022, de nombreux Américains étaient pessimistes quant à l’économie : l’inflation a grimpé en flèche, les craintes d’une récession se sont propagées et les taux d’intérêt ont augmenté.

À l’approche de la nouvelle année, les économistes disent que 2023 apportera probablement des changements. L’inflation devrait ralentir alors que les effets des hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale continuent de se répercuter sur l’économie. Mais cela pourrait également signifier que les États-Unis sombrent dans une récession et que davantage de personnes perdent leur emploi ou ont du mal à en trouver un nouveau.

Depuis mars 2022, la Fed a relevé de manière agressive les taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation. Le fait de rendre les emprunts plus chers devrait contribuer à calmer la demande des consommateurs, ce qui entraînerait une croissance des prix plus lente, car les gens dépensent moins. Cela pourrait cependant affaiblir le marché du travail et la croissance économique, car les entreprises pourraient en conséquence réduire l’embauche ou licencier des travailleurs.

Il y a toujours la possibilité que quelque chose d’imprévisible se produise, mais voici trois scénarios économiques différents qui pourraient se dérouler en 2023 :

1) Une légère récession pourrait avoir lieu

De nombreux économistes prédisent que les États-Unis basculeront probablement dans une légère récession en 2023. Cela signifie que la croissance économique et le marché du travail s’affaibliront, mais un ralentissement pourrait être relativement bref et pas trop douloureux.

Beth Ann Bovino, économiste en chef américaine chez S&P Global, a déclaré qu’elle s’attendait à voir deux trimestres de PIB négatif au premier semestre 2023 et que le taux de chômage culminerait à 5,6% d’ici la fin de l’année, en hausse par rapport à son niveau actuel de 3,7 pour cent. Mais Bovino a déclaré que les économies supplémentaires que les ménages ont accumulées pendant la pandémie devraient fournir un coussin pour l’économie.

Au début de la pandémie, de nombreux Américains ont fait le plein d’économies après avoir détourné leurs dépenses des événements en personne, et les législateurs ont adopté des séries de mesures de relance pour soutenir l’économie. Ces économies supplémentaires, ainsi que le fait que les ménages ne sont pas lourdement endettés, devraient aider à éviter un ralentissement plus grave, ont déclaré certains économistes.

Pourtant, de nombreux Américains puisent dans cet excédent d’épargne alors que l’inflation a bondi et que les programmes de relance ont expiré. Une grande partie de ces économies est également détenue par des ménages à revenu élevé qui pourraient ne pas dépenser cet argent supplémentaire pendant une récession, car ils pourraient devenir plus inquiets pour la stabilité de leur emploi et pourraient déjà gagner suffisamment de revenus pour couvrir les coûts essentiels.

Les ménages à faible revenu qui ont le plus besoin d’aide ont épuisé leur épargne excédentaire à un rythme plus rapide. Mais les soldes des comptes courants des familles à faible revenu sont toujours plus élevés qu’ils ne l’étaient en 2019, selon les estimations les plus récentes du JPMorgan Chase Institute.

“Même si les ménages américains commencent à puiser dans leurs économies, il reste encore beaucoup d’économies par rapport à avant la pandémie”, a déclaré Bovino. “Les ménages à revenu élevé en ont beaucoup plus, mais quand on regarde la répartition, ce n’est vraiment pas extrêmement mauvais.”

L’inflation devrait également diminuer à mesure que les effets des hausses de taux d’intérêt de la Fed continuent de se propager à l’ensemble de l’économie. L’inflation commence déjà à ralentir : en novembre, les prix à la consommation ont augmenté de 7,1 % par rapport à l’année précédente et de 0,1 % par rapport au mois précédent, un ralentissement par rapport au début de 2022. Bien que cela ait soulagé les Américains, les prix de nombreux produits de première nécessité comme la nourriture et les loyers sont encore beaucoup plus élevés qu’ils ne l’étaient avant la pandémie.

Les responsables de la Fed s’attendent à ce que l’inflation ralentisse en 2023, bien qu’ils pensent qu’il faudra quelques années pour atteindre l’objectif de la banque centrale de 2% d’inflation annuelle au fil du temps, selon les dernières projections économiques de la Fed. Les responsables s’attendent également à ce que le taux de chômage atteigne 4,6% d’ici la fin de 2023.

Kathy Bostjancic, économiste en chef chez Nationwide, a déclaré qu’elle s’attendait à ce qu’une récession modérée se déroule vers le milieu de cette année et que l’inflation ralentisse à 2,8% d’ici la fin de 2023, selon l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle. Cependant, à mesure que l’inflation se refroidit, de nombreuses entreprises pourraient voir une croissance des revenus plus lente et une contraction des marges bénéficiaires alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses, a déclaré Bostjancic.

Cela pourrait amener certains employeurs à ralentir l’embauche ou à licencier des travailleurs, ce qui signifie que même une légère récession pourrait être douloureuse pour de nombreuses personnes.

“Notre point de vue est que la croissance de l’emploi continuera de ralentir et qu’il y aura finalement des pertes d’emplois pures et simples”, a déclaré Bostjancic. « Cela aura un impact significatif sur les dépenses de consommation, et ce sera une grande partie de la raison pour laquelle nous tombons en récession. C’est vraiment le marché du travail et le consommateur qui ont maintenu l’économie dynamique, mais une fois que cela tournera, l’économie globale le sera également.

2) Les États-Unis pourraient éviter complètement une récession

Les responsables de la Fed ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils visaient un “atterrissage en douceur” – un scénario dans lequel la banque centrale augmente les taux d’intérêt et l’économie ralentit juste assez pour faire baisser l’inflation mais évite une récession.

Les atterrissages en douceur sont cependant rares et difficiles à réaliser pour la Fed (le dernier qui a eu lieu en 1994 et 1995 est considéré par certains économistes comme le seul véritable atterrissage en douceur). En augmentant les taux de manière agressive, les autorités risquent de ralentir considérablement l’économie et de provoquer une forte augmentation du chômage. Mais en faire trop peu pourrait permettre à l’inflation de devenir un élément plus permanent de l’économie, ce qui pourrait être plus difficile à gérer à l’avenir.

Les responsables de la Fed affirment qu’un atterrissage en douceur est toujours possible. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale visait une croissance économique lente mais positive et un marché du travail relativement plus faible. Powell a déclaré que le marché du travail continue d’être “extrêmement tendu”, la demande de travailleurs dépassant toujours l’offre disponible. Si ces conditions se rééquilibraient, a-t-il dit, cela atténuerait la pression à la hausse sur les prix et les salaires.

“Il existe des canaux par lesquels le marché du travail peut se rééquilibrer avec des augmentations relativement modestes du chômage”, a déclaré Powell lors d’une conférence de presse après que la Fed a relevé les taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage en décembre.

Erica Groshen, conseillère principale en économie à l’Université Cornell et ancienne commissaire du Bureau of Labor Statistics, a déclaré que le marché du travail est solide et que l’inflation ralentit, ce qui lui fait croire qu’un atterrissage en douceur ou une récession modérée sont les deux résultats les plus probables. Le taux de chômage, par exemple, est proche d’un creux d’un demi-siècle et la croissance de l’emploi a ralenti, mais les employeurs continuent d’ajouter des centaines de milliers d’emplois à l’économie chaque mois. Ces conditions favorables signifient que le marché du travail a plus de marge de ralentissement que la normale, selon certains économistes.

Pourtant, Groshen a noté que les atterrissages en douceur ont toujours été difficiles à réaliser pour la Fed.

“Peut-être qu’ils réussiront réellement l’atterrissage en douceur”, a déclaré Groshen. “Mais dans le passé, il n’a pas été facile de calibrer les choses aussi étroitement.”

Bostjancic, de Nationwide, a déclaré qu’il était possible pour les États-Unis d’éviter une contraction du PIB si “juste assez de mousse” sortait du marché du travail, si les salaires ralentissaient et si l’inflation diminuait plus rapidement que ne le prévoyaient les économistes.

“Les chances sont encore plutôt faibles, mais elles ont commencé à augmenter récemment” car l’inflation a ralenti plus que prévu, a déclaré Bostjancic.

Joe Brusuelas, l’économiste en chef de RSM, a également déclaré que ses prévisions incluaient une probabilité de 65% d’une récession au cours de l’année prochaine, mais si l’inflation ralentit plus rapidement que prévu par les économistes et que l’épargne excédentaire aide à amortir l’économie, cela pourrait aider le pays à éviter une récession. . Bien qu’il ait déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que la Fed réduise les taux d’intérêt avant 2024, il a déclaré que les autorités pourraient commencer à signaler de futures baisses de taux au milieu ou à la fin de 2023, ce qui pourrait stimuler les dépenses de consommation, les ménages se sentant plus optimistes quant à leurs finances.

3) Une grave récession n’est pas exclue

Une autre issue possible est une récession plus grave. Bien que plusieurs économistes aient déclaré que cela était peu probable, cela pourrait se produire si un autre choc d’approvisionnement majeur ou un événement géopolitique frappait l’économie.

Si l’approvisionnement mondial en pétrole était encore plus tendu par la guerre de la Russie contre l’Ukraine ou si les politiques zéro Covid de la Chine aggravaient considérablement les problèmes de chaîne d’approvisionnement, par exemple, cela pourrait conduire à un ralentissement économique mondial plus prononcé, a déclaré Bruseulas.

“Si nous devions avoir une récession beaucoup plus grave, cela serait probablement stimulé par un autre choc d’offre négatif important émanant du secteur de l’énergie”, a déclaré Brusuelas.

Un ralentissement plus drastique pourrait également se produire si l’inflation était plus persistante que ne le prévoient les décideurs, a déclaré Bostjancic. Cela pourrait conduire la Fed à être plus agressive dans sa lutte contre l’inflation, ce qui signifie que les responsables pourraient augmenter les taux d’intérêt ou les maintenir élevés pendant une période plus longue, ralentissant davantage l’économie.

“C’est possible”, a déclaré Bostjancic. “Peut-être que l’inflation s’avère encore plus tenace et élevée que prévu.”