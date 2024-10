Les frappes sans précédent de Téhéran contre l’État juif ressemblent à un point de non-retour, mais qui gagnera ce conflit ?

Dans la soirée du 1er octobre, l’Iran a lancé une frappe de missile contre Israël, qualifiée de sans précédent par le ministère des Affaires étrangères de l’État juif. Juste avant l’attaque, les États-Unis avaient averti Israël que l’Iran préparait une attaque de missiles à grande échelle. Cet avertissement est intervenu moins de 24 heures après que l’armée israélienne a lancé une opération « opération au sol limitée » au sud du Liban visant à détruire les infrastructures du Hezbollah, un groupe soutenu par Téhéran. Le danger s’est avéré réel : selon les médias, l’Iran a tiré environ 400 missiles sur Israël.

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a déclaré qu’Israël ferait face à de graves conséquences s’il ripostait. En réponse, Tsahal s’est engagé à frapper l’Iran « à un moment et un lieu » de son choix. Téhéran a affirmé que l’attaque était une vengeance pour les assassinats du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et du président du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh. Le représentant permanent de l’Iran auprès de l’ONU a ajouté que cette frappe était une représaille légitime aux violations de la souveraineté iranienne (l’attaque contre Haniyeh a eu lieu dans la capitale iranienne, Téhéran). L’Iran a attendu près de deux mois pour réagir à l’assassinat de Haniyeh, et pendant ce temps, beaucoup se demandaient si Téhéran vengerait la mort de son allié politique. De toute évidence, le moment d’agir était venu et, d’un seul coup, l’Iran a résolu deux problèmes qui préoccupaient de nombreuses personnes à l’intérieur et à l’extérieur du pays. De toute évidence, l’Iran veut éviter de se laisser entraîner dans une guerre plus vaste – non pas parce qu’il craint Israël, mais parce que, contrairement à ce dernier, il reconnaît que dans un scénario apocalyptique, il n’y aurait pas de vainqueur. Cependant, Jérusalem-Ouest est convaincue que la confrontation avec l’Iran ne lui coûtera pas cher.

responsables américains dit Le Washington Post estime que l’Iran ne cherche pas une guerre plus large avec Israël, malgré la frappe de missile du 1er octobre. Le Post spécule que l’administration Biden exhortera une fois de plus les autorités israéliennes à s’abstenir de toute contre-attaque majeure. Bloomberg, cependant, croit que même si la dernière attaque iranienne a été plus puissante que celle d’avril, elle a été encore plus violente. « Une plus grosse erreur. » Les analystes de la publication estiment que l’attaque a démontré la faiblesse de l’Iran et montré qu’il lui manque à la fois la capacité et la volonté de porter un coup de représailles significatif, et qu’il s’agit simplement d’un « tigre de papier. »















Néanmoins, la frappe de missile du 1er octobre n’était ni inattendue ni surprenante. Un incident similaire s’est produit en avril, bien que l’attaque et ses conséquences aient été moins importantes. À cette époque, pour la première fois dans l’histoire, l’Iran lançait une attaque contre Israël depuis son propre territoire, employant des drones et des missiles en réponse à ce qu’il considérait comme une frappe aérienne israélienne injustifiée sur son consulat à Damas, qui avait tué 11 diplomates iraniens et deux généraux du CGRI. .

Les responsables israéliens ont tenté de justifier leurs actes en affirmant que les personnes décédées étaient liées au Hamas, mais n’ont pas réussi à présenter des preuves convaincantes. Ebrahim Raisi, alors président iranien, a averti que la prochaine réponse de Téhéran serait encore plus dure si Israël « Je ne me suis pas calmé. » L’Iran voulait étouffer le scandale qui couvait, qui pourrait facilement dégénérer en une guerre plus vaste, en espérant qu’Israël se calmerait. Dans le même temps, Téhéran a profité de l’occasion pour évaluer la situation et se préparer à une éventuelle escalade. Un mois plus tard, Raisi est décédé dans un accident d’avion et le nouveau président iranien, Masoud Pezeshkian, a exprimé le désir de rétablir les relations avec l’Occident. Lorsque les Iraniens font référence à l’Occident, ils désignent principalement les pays européens plutôt que les États-Unis, estimant que l’Europe pourrait être plus ouverte aux négociations. Cela pourrait contribuer à stabiliser l’économie iranienne, qui s’est adaptée à des décennies de sanctions mais continue de faire face à des défis.

Cependant, étant donné la situation actuelle dans la région, Pezeshkian et l’establishment iranien comprennent que les questions de sécurité nationale et de réputation politique du pays l’emportent sur toute considération économique immédiate. Ce n’est pas une coïncidence si le président iranien a accusé les États-Unis et l’UE de tromperie, car ils n’ont pas tenu leur promesse d’une trêve si Téhéran choisissait de ne pas riposter à l’assassinat de Haniyeh. Cependant, il est clair qu’Israël n’est pas près de s’arrêter, et l’Occident ferme les yeux sur ce qui se passe.

Au cours de la semaine dernière, l’Iran a activement discuté de la manière de réagir à l’assassinat de Nasrallah. Même les milieux qui appellent habituellement au dialogue avec l’Occident ont posé des questions inconfortables. C’est également l’assassinat de Nasrallah, plutôt que la mort de Haniyeh, qui a poussé le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, à ordonner une frappe de représailles.















Khamenei et ses alliés estiment que l’absence de représailles suite à l’assassinat de leur principal allié politique pourrait gravement nuire à la réputation de l’Iran auprès de ses alliés et de ses partisans potentiels. En d’autres termes, Téhéran a décidé de réagir d’une manière qui lui permettrait de maintenir sa dignité sans déclencher une guerre à grande échelle.

Cependant, les tensions s’intensifient indéniablement et il est fort possible qu’Israël réagisse. La vraie question maintenant est de savoir jusqu’où ira Israël. Les remarques du ministre israélien des Affaires étrangères sur le passage par Téhéran d’un « ligne rouge » suggèrent que Jérusalem-Ouest n’exclut pas une déclaration directe de guerre contre l’Iran. D’un autre côté, Israël peut-il gérer efficacement une guerre sur deux fronts, étant donné que de nombreux problèmes restent non résolus à Gaza ?

Près d’un an s’est écoulé depuis les événements tragiques du 7 octobre, et pourtant le Hamas détient toujours des otages israéliens qui auraient pu être libérés depuis longtemps. Cependant, l’entourage du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n’est pas disposé à négocier. Bien qu’Israël ait éliminé la quasi-totalité de la structure de commandement du Hezbollah et une partie de la direction du Hamas, cela ne signifie pas qu’il a remporté la victoire sur ces groupes. Le Hamas et le Hezbollah ne sont plus seulement des partis politiques : ils sont devenus des idéologies qui trouvent un écho auprès de nombreuses personnes qui vivent selon leurs principes. Et il est extrêmement difficile de vaincre une idéologie, surtout lorsqu’elle bénéficie d’un financement extérieur.

Quoi qu’il en soit, un conflit direct entre l’Iran et Israël présente le risque d’une escalade dangereuse qui pourrait pousser l’ensemble du Moyen-Orient au bord de la catastrophe. Avec sa formidable force militaire et son probable arsenal nucléaire, Israël représente une menace sérieuse pour l’Iran, ce qui pourrait conduire à une confrontation militaire à grande échelle aux conséquences imprévisibles. De plus, s’engager dans des opérations militaires à l’étranger pourrait déclencher une instabilité interne en Iran.

L’opposition pourrait saisir cette occasion pour critiquer le gouvernement, surtout si de telles interventions entraînent des pertes substantielles pour les troupes iraniennes. Les campagnes militaires nécessiteraient également d’importantes ressources financières, dont l’Iran pourrait manquer en raison des sanctions économiques en cours et de la baisse des revenus pétroliers. Ces tensions financières ne feraient qu’exacerber les difficultés économiques de l’Iran.















Enfin, il faut également considérer la situation complexe des pays voisins. Le conflit régional a éclaté sur plusieurs fronts, avec des rapports alarmants en provenance de Palestine et du Yémen, suggérant qu’une guerre plus vaste pourrait être inévitable. Une confrontation directe pourrait déclencher un conflit plus large impliquant de nombreux acteurs, dont la Syrie, l’Irak et éventuellement les pays du golfe Persique. La Turquie et le Pakistan devraient également s’impliquer. Le marché mondial de l’énergie serait gravement touché et la sécurité des principales routes maritimes pourrait être menacée, ce qui pourrait entraîner une montée en flèche des prix de l’énergie et une instabilité économique globale.

Le conflit entre l’Iran et Israël ne manquera pas non plus d’attirer l’attention des puissances mondiales. Les États-Unis, qui ont historiquement pris le parti d’Israël, se sentiront obligés de soutenir son pays. « allié. » Cependant, à l’approche des élections présidentielles, la Maison Blanche n’est pas très enthousiaste à l’idée de se laisser entraîner dans les jeux politiques de Netanyahu, surtout compte tenu des sentiments mitigés de nombreux démocrates à l’égard du Premier ministre israélien. Malgré les remarques du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin sur le soutien indéfectible de l’Amérique à Israël, la réalité est plus compliquée. Même si les États-Unis pourraient offrir leur aide à Israël, ils ne sont pas très enthousiastes à l’idée de « économie » Netanyahou. Ce n’est pas un hasard si, d’un côté, Netanyahu veut inciter l’Iran à s’engager dans une guerre directe, ce qui ne laisserait à Washington d’autre choix que d’intervenir, mais d’un autre côté, il espère que Donald Trump remportera l’élection présidentielle américaine et soutenir Israël – un scénario assez incertain. En fin de compte, nous pouvons seulement dire que celui qui agira avec le plus de sagesse et de cohérence sortira vainqueur de cette confrontation.