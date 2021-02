Y aura-t-il une autre série du drame de la BBC?

DEATH IN PARADISE a de nouveau diverti ses fans alors que DI Parker continue de se retrouver coincé en tant que détective principal sur Saint-Marie.

Le drame policier qui voit un enquêteur de la police rester sur le territoire britannique continue de recevoir des critiques élogieuses – mais sera-t-il de retour l’année prochaine?

Y aura-t-il une saison 11 de Death in Paradise?

Il a été annoncé le 7 janvier que Death in Paradise avait été renouvelé, non pas pour une, mais deux saisons supplémentaires.

Le drame franco-britannique a été un énorme succès avec sa vague de meurtres et d’enquêtes cryptiques – mais après plus d’une décennie, les coulisses garantissent plus de sensations fortes et de rebondissements dans les années à venir.

Le producteur exécutif Tim Key a déclaré au moment de l’annonce: «Nous sommes extrêmement fiers de la série dix et ravis de retourner à Sainte Marie pour continuer l’histoire.

« Notre incroyable casting et notre équipe ont livré contre toute attente cette année et nous sommes impatients de recommencer – nous avons d’énormes projets pour l’avenir, avec beaucoup de surprises à venir. »

Ce sera la musique aux oreilles des fans, la série continuant de figurer parmi les meilleurs drames policiers du Royaume-Uni, malgré sa longévité.

Quand Death in Paradise sera-t-il de retour à la télévision?

La saison dix de Death in Paradise se termine ce soir (jeudi 18 février) dans le huitième épisode.

Cela avait été une période difficile d’obtenir le visionnement de cette année à la télévision pour son créneau habituel de janvier après que la pandémie de coronavirus ait interrompu la production pendant trois mois.

Alors que Covid fait toujours partie de la vie quotidienne dans le monde, il pourrait être une autre bataille pour préparer la saison 11 pour janvier 2022 – le tournage espérant commencer ce printemps.

Que s’est-il passé dans la saison 10?

Ce fut une autre saison intéressante pour DI Parker alors qu’il retournait à l’hôpital – cette fois pour une réaction allergique à une morsure de phlébotome dans l’épisode quatre.

Mais au moins, il a vu le retour de DS Florence Cassell – bien qu’elle ait été emmenée à Londres plus tard dans la série.

La saison a été riche en meurtres avec un journaliste de télévision, un archéologue, un gagnant de loterie et un pianiste de concert parmi les victimes.

Pourtant, de retour dans l’enceinte, DS Camille Bordey était de retour – remplaçant Cassell – alors que la fille du commissaire aidait Parker avec les derniers cas.

Mais avec la finale ce soir, les fans de Death in Paradise craignent que cela ne soit la fin de la ligne pour le personnage de Ralf Little, DI Parker.