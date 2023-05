Y aura-t-il une autre série de Saturday Night Takeaway d’Ant And Dec?

L’émission populaire d’ANT et Dec, Saturday Night Takeaway, est un incontournable de la télévision du week-end depuis plus de 20 ans.

En mai 2023, la paire a annoncé qu’elle cesserait de faire la série après la 20e saison en 2024. Voici ce que nous savons.

Ant et Dec ont annoncé qu’ils se retireraient du Saturday Night Takeaway d’Ant And Dec à la fin de sa 20e série en 2024[/caption]

Y aura-t-il une autre série de plats à emporter du samedi soir d’Ant et Dec?

Le 18 mai 2023, le duo populaire a annoncé qu’il se retirerait de la série après la conclusion de sa 20e série en 2024.

Le couple a confirmé la nouvelle sur leur page Instagram commune.

Ant a déclaré sur la vidéo: « Nous adorons faire Saturday Night Takeaway, mais atteindre le cap des 20 séries semblait être le moment idéal pour faire une pause et reprendre notre souffle. »

Dec a ajouté : « Nous avons encore une 20e série mémorable à espérer en premier, nous ferons donc de notre mieux pour sortir (pour l’instant) avec un bang en 2024. »

Ant et Dec ont commencé à héberger Saturday Night Takeaway en 2002.

L’émission a été interrompue en 2009 par ITV en raison de la baisse des cotes d’écoute, mais elle est revenue en 2013.

Qui est apparu dans la 19e série de l’émission ITV ?

Un certain nombre de grands noms sont apparus dans la 19e série de l’émission, avec des stars participant à un certain nombre de segments différents.

Les annonceurs invités vedettes comprenaient l’acteur David Tennant, l’ancienne star du football anglais et reine de la jungle Jill Scott, ainsi que la Pussycat Doll Nicole Scherzinger.

Le segment populaire I’m A Celebrity Get Out Of Me Ear… est revenu avec Claudia Winkelman et le chef Joe Wicks prenant part à des farces contre des membres du public.

Le duo Geordie a également ramené son segment populaire Undercover, où ils font une farce à une célébrité populaire en utilisant un certain nombre d’acteurs pour fournir des obstacles aux stars.

Les victimes de ces farces dans la 19e série étaient Alison Hammond et Rylan Clark.

Les stars impliquées dans le End Of The Show Show comprenaient Tom Grennan, Diversity et Busted.

Leur mini-série, Murder At Bigwig Manor, a vu des stars telles que Davina McCall, Dermot O’Leary et Joel Dommett participer au long métrage comique.