Y aura-t-il un verrouillage du Nouvel An à mesure que les cas Omicron augmenteront ?

L’émergence de la variante Omicron suscite des inquiétudes dans le monde entier, notamment parce qu’elle est considérée comme hautement transmissible et parce que les 32 mutations de sa protéine de pointe suggèrent qu’elle pourrait être capable de résister aux vaccins actuels.

Le Royaume-Uni a enregistré jusqu’à présent 12 décès dus à la nouvelle variante et 45 145 cas confirmés, ce qui fait craindre que de nouvelles restrictions sociales ne soient imposées au public britannique dans les derniers jours précédant Noël, anéantissant les plans festifs de millions de personnes.

Cependant, le Premier ministre a maintenant confirmé qu’aucune autre restriction ne sera introduite avant Noël, expliquant que « que les gens peuvent aller de l’avant avec leurs projets de Noël ».

Boris Johnson a également réitéré qu’il ne pouvait pas exclure de nouvelles mesures dans les jours suivants – laissant ouverte la possibilité de nouveaux contrôles sur les pubs et les discothèques d’ici le réveillon du Nouvel An.

Il a expliqué: « Donc, ce que je peux dire ce soir, c’est que nous ne pouvons naturellement pas exclure d’autres mesures après Noël – et nous allons garder un œil constant sur les données, et nous ferons tout ce qu’il faut pour protéger le public santé. »

L’annonce intervient un jour après que le Premier ministre a déclaré aux journalistes que le gouvernement était toujours en train de décider d’imposer ou non de nouvelles restrictions.

À la suite d’une réunion spéciale du Cabinet lundi après-midi, le Premier ministre a déclaré qu’il devait « se réserver la possibilité » que d’autres mesures soient nécessaires à un moment donné, mais a déclaré qu’il restait « certaines choses sur lesquelles nous devons être plus clairs avant de décider pour aller plus loin ».

M. Johnson a déclaré que les ministres surveillaient les données « heure par heure » et que les arguments en faveur de mesures supplémentaires étaient « très, très finement équilibrés ».

« Malheureusement, je dois dire aux gens que nous devrons nous réserver la possibilité de prendre des mesures supplémentaires pour protéger le public, pour protéger la santé publique, pour protéger notre NHS », a-t-il ajouté.

« Nous examinons toutes sortes de choses pour garder Omicron sous contrôle et nous n’exclurons rien. »

Le Premier ministre attendrait que davantage de données sur Omicron soient disponibles avant de prendre une décision, une position qui l’a déjà vu accusé de « tergiverser » par les scientifiques et ses opposants politiques.

Ce week-end, le maire de Londres Sadiq Khan a déclaré un incident majeur sur l’étendue de l’épidémie dans la capitale tandis que le NHS England a annoncé un retour à son plus haut niveau de préparation aux urgences, un incident national de niveau quatre, ce qui signifie que la réponse des services de santé sera coordonnée comme un effort national, plutôt que dirigé par des fiducies individuelles.

Dans l’ensemble, le Royaume-Uni a ajouté 91 743 infections supplémentaires en 24 heures le lundi 20 décembre, ainsi que 44 autres décès, une légère baisse par rapport au sommet pandémique de 93 045 enregistré le vendredi précédent.

Pour mettre cela en perspective, le nombre de cas était de 27 052 ​​le 19 décembre 2020, le jour où M. Johnson a « annulé » Noël avec « le cœur très lourd », abandonnant une amnistie des restrictions sur le mélange des ménages et imposant de sévères restrictions de niveau 4 sur une grande partie du sud à l’est de l’Angleterre.

Le directeur scientifique en chef, Sir Patrick Vallance, aurait dirigé l’appel à de nouvelles mesures pour réduire les taux d’infection et alléger la pression sur le NHS.

Les collègues conseillers de Sir Patrick ont ​​été tout aussi francs, avec le professeur Stephen Reicher, membre du groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage), avertissant qu’Omicron « vient vers nous comme un train express » et insistant sur le fait que le gouvernement doit donner au public un « bon message clair » sur la « gravité de la crise ».

La perspective d’introduire un verrouillage des disjoncteurs de deux semaines après Noël a été évoquée – et semble susceptible d’être largement populaire auprès du public – avec des plans mis à la disposition des ministres pour examen et comprenant apparemment une interdiction de rencontrer d’autres personnes à l’intérieur, sauf à des fins de travail et limiter les pubs et les restaurants au service extérieur uniquement.

M. Johnson et M. Javid ont tous deux décliné à plusieurs reprises l’opportunité d’exclure définitivement des mesures plus strictes de ce type et le secrétaire aux Transports Grant Shapps a déclaré la semaine dernière que le Parlement serait rappelé à Noël pour voter sur de nouvelles restrictions si elles devenaient nécessaires.

Cependant, alors que M. Johnson est constitutionnellement en mesure de rappeler le Parlement pour un vote sur toute nouvelle mesure à tout moment, il manquait de temps ce soir pour prendre les dispositions pratiques permettant aux députés de retourner à Westminster avant le jour de Noël.

Il est clair que le Premier ministre espère encourager l’adoption de vaccins de rappel et les restrictions du «plan B» qu’il a récemment introduites suffiront à éliminer la menace, au moins jusqu’après Noël, bien que l’augmentation du nombre de cas continue de jeter un doute considérable sur cela. contention.

En tant que mesures préventives contre Omicron dans le cadre du « Plan B », les Britanniques reçoivent actuellement à nouveau l’ordre de porter des masques faciaux dans les magasins, les cinémas, les théâtres et les lieux de culte et dans les transports publics, de travailler à domicile dans la mesure du possible et de montrer un pass NHS Covid en échange de l’entrée dans les boîtes de nuit et autres grandes salles et pour les événements en plein air où il y a plus de 4 000 personnes, des mesures votées à la Chambre des communes malgré une importante révolte conservatrice.

Le gouvernement a encore révisé son approche des rappels, prévoyant de les mettre à la disposition de tous les plus de 18 ans d’ici la fin décembre et de réduire de moitié le délai entre la deuxième et la troisième injection de six mois à trois, le tout dans l’espoir d’éviter le redouté un «raz de marée» d’infections que nous commençons déjà à voir.

Une certaine forme de « Plan C » – que ce soit un disjoncteur ou autre chose – pourrait bien se matérialiser si l’épidémie d’Omicron s’aggravait au cours de la saison des fêtes et de la nouvelle année, mais, quant à l’imposition d’un quatrième verrouillage national comme vu plus tôt dans la pandémie , qui est considérée comme la mesure la plus extrême qui puisse être prise, étant donné le bilan économique brutal qu’elle entraîne, d’où la réticence de Whitehall.

Mais les conseillers de Sage ont été sans ambiguïté en appelant à des restrictions plus strictes, l’influent professeur Neil Ferguson de l’Imperial College de Londres envisageant ouvertement la possibilité pendant plusieurs semaines.

Avant même qu’Omicron ne commence à projeter son ombre sinistre à travers le monde, de nombreux Britanniques jetaient déjà un coup d’œil anxieux vers le continent alors que l’Autriche et les Pays-Bas ont réintroduit des blocages en réponse aux pics de cas de Covid-19.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’était déclarée « très inquiète » de la propagation en Europe et avait averti que 700 000 décès supplémentaires pourraient être enregistrés d’ici mars à moins que des mesures urgentes ne soient prises, portant le total à 2,2 millions depuis le début de la pandémie.

Avant les derniers développements inquiétants déclenchés par Omicon, le gouvernement de M. Johnson avait hésité à réimposer des restrictions, malgré un nombre de cas toujours élevé, préférant faire porter la responsabilité de la sécurité personnelle au public et poursuivre son « plan A » de promotion de la prise de vaccins. -up et boosters pour contrer la baisse du niveau d’immunité actuellement impressionnant du pays.

Alors que les vaccins ont constamment maintenu les taux de mortalité bas depuis le printemps, le niveau d’infection au Royaume-Uni est resté constamment élevé, oscillant généralement autour de 40 000 par jour, mais il est maintenant plus du double.

Mais le Premier ministre a néanmoins obstinément refusé de se plier aux appels des scientifiques pour la mise en œuvre du « Plan B » jusqu’à ce qu’il devienne inévitable, sans doute par crainte qu’une telle mesure ne compromette la reprise économique trébuchante de la Grande-Bretagne.

Il aurait peut-être également tenu à conjurer la colère inévitable que cela provoquerait, après avoir vu des manifestations anti-verrouillage – dont certaines violentes – éclater en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse, au Danemark, en Italie et en Croatie.

Les Londoniens étaient certainement mécontents du retour initial du mandat du masque, accusant le Premier ministre d’hypocrisie pour avoir refusé d’en porter un lui-même lors de plusieurs engagements publics.

Cependant, dans d’autres milieux, il semblait y avoir un appétit clair pour de nouvelles restrictions même avant Omicron, du moins selon les sondages.

Une récente enquête menée par Hack Future Lab auprès de 900 managers et 1 200 employés a révélé que 53% seraient favorables à un « confinement festif » pour leur propre bien-être après avoir eu du mal à accepter le retour à des conditions de travail ordinaires, souvent se retrouvant obligés d’assumer des tâches supplémentaires pour remplacer des collègues absents.

Un autre sondage de Savanta ComRes a révélé que 45% des adultes seraient en faveur d’un verrouillage sélectif ciblant uniquement ceux qui avaient refusé de recevoir leurs vaccins Covid et pourraient donc présenter un risque continu pour les autres

Mais, jusqu’à ce qu’Omicron jette une nouvelle clé dans les travaux, il y avait des arguments crédibles pour croire que le Royaume-Uni était dans une position si forte qu’il pourrait éviter le pire de l’épidémie qui maraude à travers l’Europe.

La variante Omicron montre à quel point la situation de Covid est « périlleuse », selon l’OMS

Bien que le taux d’infection en Grande-Bretagne soit resté élevé pendant des mois, il a également été très stable, persistant à une moyenne de sept jours d’environ 600 cas quotidiens par million de personnes, tandis que l’Autriche et les Pays-Bas ont soudainement atteint 1 500 et 1 250 respectivement, bien en deçà de ce niveau. point de départ depuis début octobre.

Cela s’explique en partie par le fait que le Royaume-Uni a été touché plus tôt par les variantes Alpha et Delta plus infectieuses du coronavirus et a donc pu les affronter avant ses voisins européens et les déverrouiller plus tôt.

Comme toujours avec cette pandémie, tant de choses restent inconnues et rien ne pourra jamais être définitivement exclu.

Beaucoup seront hantés par les souvenirs de Noël 2020, lorsque les plans ont dû être modifiés au dernier moment pour freiner l’augmentation du nombre de cas, et les familles sont restées frustrées, déçues et incapables de voir leurs proches vulnérables.

Aujourd’hui, M. Johnson a réitéré que « la situation reste finement équilibrée et j’exhorte tout le monde à faire preuve de prudence, à continuer à vous protéger et à protéger vos proches, en particulier les personnes vulnérables ».

Il a ajouté: « Et n’oubliez pas de continuer à suivre les conseils – portez un masque à l’intérieur lorsque cela est nécessaire, faites circuler l’air frais et faites un test avant de rendre visite à des parents âgés ou vulnérables. »

Alors que les publicités télévisées festives auraient pu être occupées à encourager les dépenses inconsidérées et à promettre un Noël exceptionnel pour compenser l’année dernière (jusqu’à épuisement des stocks, c’est-à-dire), beaucoup feraient bien de tempérer leur enthousiasme en se souvenant des paroles obsédantes du professeur de santé publique Gabriel Scally. depuis décembre dernier.

« Il ne sert à rien d’avoir un très joyeux Noël et d’enterrer ensuite des amis et des relations en janvier et février », a-t-il déclaré.