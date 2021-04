Les législateurs démocrates des deux chambres du Congrès réclament une quatrième série de contrôles de relance pour aider les Américains qui ont encore des difficultés financières pendant la pandémie de coronavirus.

Une telle mesure pourrait sortir plus de 7 millions de personnes de la pauvreté, selon une analyse récente du Urban-Brookings Tax Policy Center, un groupe de réflexion non partisan.

Cela intervient alors que le président Joe Biden marque son 100e jour au pouvoir cette semaine. Biden n’a pas dit publiquement s’il soutenait un quatrième paiement de relance et rien n’indiquait lors de sa première allocution au Congrès mercredi d’introduire un autre projet de loi avec plus de paiements directs.

Les experts du marché du travail et de la fiscalité, cependant, ne prévoient pas qu’il y aura des contrôles supplémentaires de relance dans le prochain plan de secours alors que l’économie continue de se remettre de la récession induite par le coronavirus de l’année dernière et que le marché du travail s’améliore.

La réglementation nuit-elle vraiment à l’économie?:Biden dynamise l’économie avec des stimuli. Va-t-il l’étouffer avec la réglementation?

Quand les paiements supplémentaires seront-ils reçus?:Plus de 730000 chèques de relance de rattrapage envoyés aux Américains dans le dernier lot

Même ainsi, environ les deux tiers des Américains disent que le dernier chèque de 1400 $ ne durera pas trois mois, selon une récente enquête Bankrate.

Les démocrates poussent également Biden à prolonger d’autres mesures de relance, notamment la durée des allocations de chômage et un programme de paiement de crédit d’impôt pour enfants.

Les républicains ont fait état de préoccupations concernant le déficit budgétaire en croissance rapide alors qu’ils débattaient de davantage de dépenses d’aide aux coronavirus. Beaucoup d’entre eux se sont également opposés à l’inclusion de la hausse hebdomadaire du chômage de 300 dollars dans le dernier plan de relance adopté en mars, baptisé American Rescue Plan, affirmant que le montant était trop important et décourageait les Américains de retourner au travail.

Décès et impôts:Les Américains sont aux prises avec la production de la déclaration de revenus finale pour les parents décédés au cours d’une année pandémique

Bien que la croissance de l’emploi devrait se renforcer dans les mois à venir grâce aux vaccinations et à une autre série de mesures de relance via la proposition «Build Back Better» de Biden, les économistes estiment qu’il faudra peut-être plusieurs années pour que le marché du travail guérisse. Jusqu’à présent, l’économie a récupéré 13,9 millions, ou 62%, des 22,4 millions d’emplois perdus dans la récession pandémique.

«Nous devons examiner l’économie dans son ensemble pour savoir s’il doit y avoir une autre série de paiements directs», déclare Elaine Maag, principale associée de recherche au Urban-Brookings Tax Policy Center de l’Urban Institute. «Sommes-nous rétablis? Les gens souffrent-ils encore? Il y a des preuves que nous ne sommes pas encore sortis du bois.

L’aide COVID pourrait sortir 7 millions de personnes de la pauvreté

La troisième série de paiements d’impact économique du plan de sauvetage américain de Biden pourrait réduire le nombre de personnes vivant dans la pauvreté de 11,4 millions, indique le Centre de politique fiscale d’Urban-Brookings dans son analyse.

L’instabilité du logement et l’insécurité alimentaire restent des problèmes financiers pour de nombreux Américains, selon les économistes.

Une autre série de paiements pourrait sortir 6,6 à 7,3 millions de personnes supplémentaires de la pauvreté, selon que le paiement est limité aux citoyens ou mis à la disposition de tous, selon le Centre de politique fiscale Urban-Brookings.

«Il y a une question devant le Congrès pour savoir si nous devrions faire autre chose avec des paiements de relance supplémentaires», dit Maag. «L’essentiel est que nous pourrions réduire davantage la pauvreté et fournir une aide supplémentaire avec une autre série de ces paiements généraux que des mesures ciblées plus petites ou plus nombreuses ne peuvent tout simplement pas faire.»

La troisième série de paiements de 1 400 $ est distribuée par l’Internal Revenue Service. À ce jour, 163 millions de paiements ont été décaissés depuis la mi-mars.

La première série de paiements s’élevait à 1200 dollars, qui ont été décaissés dans le cadre du Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act au printemps dernier. Puis est venue une aide de 600 $ dans le cadre d’une mesure de secours de décembre appelée la Consolidated Appropriations Act; Enfin, des millions de personnes ont reçu 1400 dollars dans le cadre du plan de sauvetage américain signé en mars par Biden.

Un appel à des contrôles de relance récurrents

La proposition «Build Back Better» de Biden comprend le plan de sauvetage américain du mois dernier, ainsi que le prochain plan pour l’emploi américain et le plan pour les familles américaines. Ensemble, le plan américain pour l’emploi et les familles américaines coûterait environ 4 billions de dollars.

Le plan américain pour l’emploi de 2 billions de dollars vise à reconstruire l’infrastructure vieillissante du pays, à soutenir les véhicules électriques et l’énergie propre et à améliorer l’accès aux aidants naturels et leur salaire. Pour financer le plan d’infrastructure, la Maison Blanche a proposé de relever le taux d’imposition des sociétés de 21% à 28%.

Le plan américain pour les familles, qui coûterait environ 1,8 billion de dollars, devrait inclure des investissements dans la garde des enfants, les congés familiaux payés et l’éducation, payés par une combinaison d’augmentations d’impôts sur les revenus élevés.

Biden appelle le Congrès à augmenter les impôts des riches Américains pour la première fois en près d’une décennie afin de l’aider à financer son plan visant à soulager les familles et à remodeler l’économie américaine. Cela ferait presque doubler l’impôt sur les gains en capital à 39,6% pour les personnes qui gagnent plus d’un million de dollars par année. Le taux actuel est de 20%.

Certains législateurs ont exhorté Biden à inclure davantage de paiements de relance dans la première partie de son paquet via le projet de loi sur les dépenses d’infrastructure. Fin mars, un groupe de sénateurs démocrates a fait pression pour des contrôles de relance récurrents et une extension automatique des allocations de chômage en tant que dispositions du paquet.

« Nous vous exhortons à inclure les paiements directs récurrents et les extensions automatiques de l’assurance chômage liées aux conditions économiques dans votre plan économique à long terme » Reconstruire mieux « », ont écrit 21 sénateurs dans une lettre à Biden.

« Cette crise est loin d’être terminée et les familles méritent d’être assurées de pouvoir mettre de la nourriture sur la table et garder un toit au-dessus de leurs têtes », ont-ils ajouté.

L’effort a été dirigé par le sénateur Ron Wyden, D-Ore., Qui préside le Comité des finances du Sénat.

Il comprenait également le président du Comité du budget du Sénat, Bernie Sanders, I-VT, ainsi que les sénateurs Elizabeth Warren, D-MA, et Cory Booker, D-NJ.

Les sénateurs n’ont pas inclus de montant en dollars sur les chèques de relance récurrents. Par ailleurs, certains législateurs démocrates en janvier ont fait pression pour des paiements mensuels de 2000 dollars jusqu’à la fin de la pandémie.

Expansion du crédit d’impôt pour enfants

Les démocrates de la Chambre font pression pour que la Maison Blanche rende permanent un programme de crédit d’impôt pour enfants qui fournirait des chèques mensuels de 250 $ ou 300 $ aux familles à revenu faible ou moyen, selon l’âge de l’enfant.

Le crédit d’impôt pour enfants a été porté à 3 600 $ par enfant de moins de 6 ans et à 3 000 $ pour les enfants de 6 à 17 ans. Auparavant, le montant était de 2 000 $ et les familles avec peu ou pas d’obligations fiscales n’étaient pas admissibles au programme.

La Maison Blanche a annoncé mercredi que l’administration Biden chercherait à prolonger le crédit jusqu’en 2025 et à le rendre entièrement remboursable, bien qu’il n’ait pas répondu aux appels des démocrates à le rendre permanent.

L’American Rescue Plan a concentré des ressources supplémentaires sur les enfants en augmentant le crédit d’impôt pour enfants, les augmentations les plus importantes allant aux familles à faible revenu avec enfants. Il a réduit la pauvreté des enfants plus que tout autre groupe d’âge, la réduisant de plus de moitié, passant de 13,7% à 6,5%, selon le Centre de politique fiscale Urban-Brookings.

Dispositions relatives au chômage

Les démocrates ont exhorté Biden à proposer une extension permanente des prestations sans emploi. En mars, le Congrès avait prolongé un supplément hebdomadaire de 300 $ jusqu’au début de septembre.

Dans une lettre à la Maison Blanche en avril, près de 40 démocrates ont déclaré que Biden devrait proposer d’augmenter le montant des indemnités de chômage, de prolonger la durée de l’allocation hebdomadaire, d’élargir le bassin de travailleurs éligibles et de mettre en œuvre un système qui lierait plus étroitement les paiements à conditions économiques, selon le Wall Street Journal.

L’American Rescue Plan a prolongé deux programmes fédéraux temporaires jusqu’au 6 septembre: le programme d’assistance au chômage en cas de pandémie, qui fournit une aide aux travailleurs indépendants, aux travailleurs temporaires et aux travailleurs de chantier; et le programme d’indemnisation en cas d’urgence en cas de pandémie de chômage, qui prévoit 13 semaines supplémentaires de prestations au-delà des 26 semaines habituelles que les États accordent aux travailleurs sans emploi.

Au lieu d’une autre série de contrôles généraux, les législateurs devraient se concentrer sur l’extension des allocations de chômage et du crédit d’impôt pour enfants, car ils pourraient fournir des «solutions à plus long terme» aux ménages américains, selon Heidi Shierholz, économiste à l’Institut libéral de politique économique.

La Maison Blanche a déclaré mercredi que Biden «travaillerait avec le Congrès pour ajuster automatiquement la durée et le montant des prestations d’assurance-chômage que les chômeurs reçoivent en fonction des conditions économiques».