Y aura-t-il un projet militaire américain ?

Les États-Unis ont cessé d’utiliser le projet en 1973 et n’ont actuellement aucune intention de le réimposer.

Cela survient alors que l’OTAN a convoqué un sommet d’urgence après qu’un missile “de fabrication russe” a frappé la Pologne, tuant deux personnes, alors que la guerre de Poutine en Ukraine s’est propagée au-delà de la frontière dans une “grave escalade”.

Les États-Unis n’ont pas eu de repêchage depuis 1973 Crédit : EPA

Quel est le projet militaire américain ?

Le projet militaire américain est l’enrôlement obligatoire des citoyens dans les forces armées, selon usa.gov.

Bien que l’entrée dans l’armée américaine soit volontaire depuis 1973, le Congrès pourrait à tout moment rétablir le projet.

Cela se produirait probablement en cas d’urgence nationale.

Le système de service sélectif est le département chargé de répertorier les hommes et de gérer le projet.

En cas de conscription, presque tous les hommes âgés de 18 à 25 ans, citoyens américains ou immigrés vivant aux États-Unis, devront s’inscrire.

Les citoyens doivent s’inscrire dans les 30 jours suivant l’âge de 18 ans.

Seuls les étudiants américains ou les visiteurs aux États-Unis ou le personnel diplomatique et les hommes en prison ne sont pas tenus de s’inscrire.

Y aura-t-il un repêchage américain?

Dans l’état actuel des choses, il n’y a pas de projet américain, et il n’y en a pas eu depuis 1973.

À ce jour, il n’y a eu aucun rapport indiquant que le Congrès a rétabli le projet, mais il peut le faire à tout moment.

Le Congrès envisage également un projet de loi pour inclure les femmes dans le projet, selon The Conversation.

À quand remonte le dernier repêchage américain?

Les États-Unis utilisent généralement un système de loterie pour sélectionner les recrues, ce qu’ils ont fait pour la dernière fois pendant la guerre du Vietnam.

Le dernier homme à être intronisé dans l’armée américaine était le 30 juin 1973.

Le projet a été introduit pour la Première Guerre mondiale et a vu un peu plus de 2,8 millions de personnes enrôlées entre septembre 1917 et novembre 1918, selon le système de service sélectif.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 10 millions de citoyens américains ont été enrôlés entre novembre 1940 et octobre 1946.

Et pendant la guerre de Corée, environ 1,5 million de personnes ont été enrôlées pour le conflit de trois ans qui a commencé en 1950.

La dernière fois que le projet a été introduit, c’était pendant la guerre du Vietnam.

Entre août 1964 et février 1973, plus de 1,8 million d’hommes ont été mobilisés.