Y aura-t-il un autre film Shrek ? La fin du Chat Potté 3 expliquée

Les fans de SHREK attendent depuis des années un autre épisode de la franchise emblématique.

Cependant, ils n’attendront peut-être pas beaucoup plus longtemps car un autre film pourrait être sur les cartes.

Alamy

Shrek 5 a été confirmé[/caption]

Y aura-t-il un autre film Shrek ?

Les fans de Shrek seront ravis de savoir qu’un autre film est en préparation.

Il a été laissé entendre à la fin de Puss in Boots: The Last Wish que Shrek 5 pourrait être en production.

La fin du film a vu Puss (Antonia Banderas), Kitty Softpaws (Salma Hayek) et leur nouveau chien Perrito naviguer vers Far Far Away pour aller rendre visite à de vieux amis, que l’on pensait être Shrek (Mike Myers), la princesse Fiona (Cameron Diaz) et Donkey (Eddie Murphy).

On pense que Shrek 5 pourrait sortir sur les écrans le 20 mai 2023 aux États-Unis.

Un scénario pour le film n’a pas encore été confirmé.

Comment se termine le Chat Botté : Le Dernier Vœu ?

La fin du film consiste en Puss, Kitty Softpaws et Perrito trouvant l’étoile qui leur donnera leur dernier souhait, avec Puss désespéré de rétablir ses neuf vies et de vivre plus longtemps comme une légende.

Cependant, il change bientôt d’avis alors qu’un autre combat avec Death lui montre qu’en fait, Kitty et Perrito sont tout ce dont il a besoin pour une bonne vie.

Cela les amène à déchirer le dernier souhait de vivre leur vie ensemble.

Pendant ce temps, le mal de Big Jack Horner (John Mulaney) signifie que lorsque la star meurt, ses tentatives pour résoudre le dernier souhait échouent et il meurt avec.

Puss, Kitty et Perrito partent ensuite pour «voir de vieux amis» à Far Far Away.

Combien de films Shrek y a-t-il dans la franchise ?

Jusqu’à présent, il y a quatre longs métrages complets dans la franchise Shrek, mais il y a également eu plusieurs retombées.