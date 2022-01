Y aura-t-il un autre confinement en 2022 ?

L’émergence de la variante Omicron de Covid-19 a suscité une énorme inquiétude dans le monde entier lorsqu’elle a été découverte en Afrique australe à la mi-novembre, notamment parce qu’elle s’est avérée hautement transmissible et parce que les 32 mutations de sa protéine de pointe suggéraient qu’elle pourrait pouvoir résister aux vaccins actuels.

Avant Noël, le Premier ministre britannique Boris Johnson a introduit une série de restrictions sociales du «Plan B» pour lutter contre la menace posée par la souche, ordonnant aux gens de travailler à domicile, de porter des masques dans les lieux publics, de présenter un laissez-passer Covid prouvant leur statut vaccinal dans échange contre l’entrée dans des lieux publics bondés et pour obtenir un troisième coup de rappel de toute urgence.

Il a refusé de resserrer les règles avant que la saison des fêtes ne commence sérieusement, une décision qui lui a permis d’éviter une répétition de son discours notoire du 19 décembre 2020, et a continué à s’en tenir à ses armes dans les premières semaines de janvier, malgré une totale les cas quotidiens en Angleterre ont atteint un sommet pandémique de 218 724 le 4 janvier, selon le Agence britannique de sécurité sanitairemalgré la pression croissante des experts pour adopter une position plus ferme pour soutenir le personnel du NHS assiégé.

Après avoir résisté à cette tempête, le taux d’infections à Omicron a commencé à baisser, permettant au Premier ministre d’abroger ces restrictions le mercredi 19 janvier, le travail à domicile étant immédiatement abandonné et les masques et laissez-passer abandonnés à partir du jeudi 27 janvier.

Prenant le temps de la tempête de feu qui fait toujours rage à propos du scandale du «Partygate» de Downing Street, M. Johnson a déclaré aux Communes qu’il espère également supprimer l’obligation de s’isoler à partir du 24 mars, en déclarant: «Il viendra bientôt un moment où nous pourrons supprimer complètement l’obligation légale de s’isoler, tout comme nous n’imposons pas d’obligation légale aux personnes de s’isoler si elles ont la grippe.

« Alors que Covid devient endémique, nous devrons remplacer les exigences légales par des conseils et des orientations, exhortant les personnes atteintes du virus à être prudentes et respectueuses des autres. »

Des modifications avaient déjà été apportées aux tests et aux directives d’auto-isolement afin de minimiser les absences du personnel et d’éviter un nouveau coup dur pour l’économie britannique, une préoccupation majeure des conservateurs désireux d’éviter une répétition de la « pingdémie » vécue l’été dernier aux mains d’une application NHS Test and Trace trop zélée.

En réponse, le leader travailliste Sir Keir Starmer a accusé le Premier ministre d’être « trop ​​distrait pour faire le travail ».

« Les 438 décès enregistrés hier sont un rappel solennel que cette pandémie n’est pas terminée », a déclaré Sir Keir.

« Nous devons rester vigilants, tirer les leçons des erreurs du gouvernement, avec de nouvelles variantes très probables, nous devons avoir un plan solide pour bien vivre avec Covid. »

Le chef de l’opposition a raison d’être prudent.

Le nombre de cas quotidiens a peut-être considérablement diminué par rapport à ce pic du début de l’année, mais il était toujours à près de 110 000 le jour de l’annonce de M. Johnson et il est toujours conseillé aux membres du public de faire preuve de prudence et d’obtenir leurs rappels, qui jusqu’à présent moins de 64 %. de la population adulte du Royaume-Uni l’a fait, l’enthousiasme ayant apparemment stagné.

Cependant, à moins d’un autre pic extrême de cas, peut-être causé par l’émergence d’une autre nouvelle variante du virus, il est peu probable qu’un autre verrouillage soit imposé au public britannique pour le moment, la mesure étant considérée comme la plus extrême disponible et une dernière restaurer.

Les verrouillages se sont révélés impopulaires auprès du public en raison des conséquences mentales et physiques qu’ils font peser sur les individus et en raison de la dévastation qu’ils causent à l’industrie britannique, d’où la colère particulière exprimée par beaucoup à l’idée que M. Johnson et ses assistants buvaient du vin à Downing Rue et ignorant les règles alors que les citoyens ordinaires s’y conformaient consciencieusement.

Des verrouillages plus courts des disjoncteurs pourraient encore être une possibilité à l’avenir si les circonstances changeaient, mais il semble plus probable que les restrictions sociales continueront d’être imposées par étapes, en fonction de la nécessité et conformément aux données, à la situation constamment surveillée et à la mesures imposées ajustées en conséquence.

Avant même qu’Omicron ne commence à projeter son ombre sinistre à travers le monde, de nombreux Britanniques regardaient déjà avec anxiété vers le continent alors que l’Autriche et les Pays-Bas ont réintroduit des verrouillages en réponse aux cas de pointe de Covid à l’automne.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’était dite « très inquiète » de la propagation en Europe et avait averti que 700 000 décès supplémentaires pourraient être enregistrés d’ici mars à moins que des mesures urgentes ne soient prises, portant le nombre total de décès sur le continent à 2,2 millions depuis le pandémie a commencé.

La variante d’Omicron montre à quel point la situation de Covid est « périlleuse », selon l’OMS

Avant la peur déclenchée par Omicron, le gouvernement de M. Johnson avait été profondément réticent à réimposer des restrictions, malgré un nombre de cas constamment élevé.

Alors que les vaccins ont maintenu les taux de mortalité à un faible niveau après que le déploiement massif a commencé à avoir un effet au printemps 2021, les niveaux d’infection ont généralement oscillé autour de la barre des 40 000 par jour du 19 juillet – « Freedom Day » – à l’arrivée de la nouvelle variante sur ces rivages.

M. Johnson semblait également craindre que de nouvelles restrictions ne conduisent à des troubles sociaux, ayant vu des manifestations anti-lockdown – dont certaines violentes – éclater en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse, au Danemark, en Italie et en Croatie.

Les Londoniens étaient certainement mécontents du retour initial du mandat du masque, accusant le Premier ministre d’hypocrisie pour avoir refusé d’en porter un lui-même lors de plusieurs engagements publics.

Cependant, dans d’autres milieux, il semblait y avoir un appétit évident pour de nouvelles restrictions avant même Omicron, du moins selon les sondages.

Une enquête de Savanta ComRes a révélé que 45% des adultes seraient favorables à un verrouillage sélectif ciblant uniquement ceux qui avaient refusé de recevoir leurs piqûres Covid et pourraient donc présenter un risque permanent pour les autres.

Mais, jusqu’à ce que la nouvelle souche jette une nouvelle clé dans les travaux, il y avait des arguments crédibles pour croire que le Royaume-Uni était dans une position si forte qu’il pourrait éviter le pire de l’épidémie en maraude à travers l’Europe.

Bien que le taux d’infection de la Grande-Bretagne soit resté élevé pendant des mois, il a également été très stable jusqu’à récemment, persistant à une moyenne sur sept jours d’environ 600 cas quotidiens par million de personnes, tandis que l’Autriche et les Pays-Bas ont soudainement grimpé à 1 500 et 1 250 respectivement de bien en dessous de ce point de départ depuis début octobre.

Cela s’explique en partie par le fait que le Royaume-Uni a été touché plus tôt par les variantes Alpha et Delta les plus infectieuses du coronavirus et a donc pu les combattre avant ses voisins européens et les déverrouiller plus tôt.