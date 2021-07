Y aura-t-il un autre confinement cette année ?

On craint que la Grande-Bretagne ne soit de nouveau bloquée dans quelques semaines, alors que les cas continuent d’augmenter à travers le pays.

Mais qu’a-t-on dit concrètement ? Voici tout ce que vous devez savoir…

Les craintes que les Britanniques soient à nouveau plongés dans le verrouillage grandissent Crédit : LNP

Y aura-t-il un autre confinement en 2021 ?

Bien qu’aucune décision officielle n’ait été prise, les experts et les politiciens ont averti qu’un autre verrouillage pourrait être à l’horizon.

Qu’est-ce qui a été dit sur un autre verrouillage cette année?

Chris Whitty a averti que l’Angleterre pourrait être replongée dans le verrouillage d’ici cinq semaines alors que les cas de Covid augmenteraient au cours de la troisième vague.

Le médecin-chef a déclaré que les hospitalisations pour coronavirus doublent toutes les trois semaines environ et pourraient atteindre « des chiffres assez effrayants ».

Son avertissement sévère intervient quelques jours avant la « Journée de la liberté » du 19 juillet et la dernière étape de la feuille de route de Boris Johnson pour sortir des bordures de Covid.

Mais le doc de haut niveau, le professeur Whitty, a déclaré que le pays n’était « pas encore sorti du bois » alors que les cas avaient atteint leur plus haut niveau en six mois.

S’exprimant hier lors d’un webinaire au Science Museum, le professeur Whitty a déclaré: « Je ne pense pas que nous devrions sous-estimer le fait que nous pourrions à nouveau avoir des ennuis étonnamment rapidement. »

Il a ajouté: « Nous ne sommes en aucun cas sortis du bois à ce sujet, nous sommes en bien meilleure forme grâce au programme de vaccination, aux médicaments et à une variété d’autres choses.

« Mais cela a un long chemin à parcourir au Royaume-Uni, et il est encore plus loin de fonctionner à l’échelle mondiale. »

Le professeur Whitty a averti que si les vaccins ne « dépassaient pas » le virus, le Premier ministre pourrait devoir « réexaminer » la réimposition des restrictions dans « cinq, six, sept huit semaines ».

Le médecin-chef de l’Angleterre a lancé un avertissement sévère Crédit : Reuters

Quelles règles Covid s’assouplissent le 19 juillet ?

MASQUES DÉSACTIVÉS (PRINCIPALEMENT)

Les Britanniques ne recevront plus d’amende s’ils ne portent pas de couvre-visage.

Mais c’est beaucoup plus compliqué qu’il n’y paraît au premier abord.

Les dernières directives, publiées mercredi, indiquent que le gouvernement « s’attend et recommande » que des masques soient portés par les travailleurs et les clients dans les espaces clos et bondés tels que les transports publics.

DISTANCE SOCIALE SUPPRIMÉE

La règle de distanciation sociale d’un mètre et plus sera supprimée le 19 juillet dans un énorme coup de pouce pour l’industrie hôtelière.

Il n’y aura aucune limite sur le nombre de personnes pouvant se rencontrer socialement, ni sur l’endroit où elles peuvent se rencontrer. Cela s’applique aux mariages, funérailles et autres événements de la vie.

Les parieurs seront enfin autorisés à se mêler et à se lever à nouveau, tandis que les commandes au bar seront également autorisées.

Certains clubs rouvriront dimanche à minuit alors que la grande soirée britannique fait un retour rugissant.

PLUS DE QR CODES

Les parieurs n’auront plus besoin de s’enregistrer sur les sites en scannant un code QR à l’aide de l’application Test and Trace.

Il n’y aura plus d’exigence légale de certification Covid pour aucun paramètre – bien que les entreprises soient autorisées à continuer à utiliser l’application si elles le souhaitent.

RETOUR AU BUREAU

Les Britanniques retourneront au bureau à partir du 19 juillet après des mois de travail à distance.

Les directives actuelles indiquent que les employés qui peuvent travailler à domicile doivent le faire – malgré l’ouverture de pans de l’économie.

Mais les règles changeront à partir du 19 juillet pour permettre aux entreprises de dire aux employés comment et où ils doivent travailler.

RÈGLE DES SIX À LA FERMETURE

La règle des six sera finalement abandonnée, ce qui donnera un énorme coup de pouce à l’industrie hôtelière.

Les groupes de plus de 30 personnes seront également autorisés à se réunir car les limites des grands rassemblements sont assouplies.

Et cela signifie que les boîtes de nuit, les clubs de strip-tease, les bars à chicha et les salles de concert peuvent enfin rouvrir après avoir été contraints de fermer leurs portes en mars de l’année dernière.

LES FESTIVALS DE RETOUR

Les événements de masse, y compris les festivals, seront également autorisés à partir du 19 juillet, a déclaré le Premier ministre.

Les festivals et les concerts ont été annulés au cours des 18 derniers mois en raison des restrictions de distanciation sociale.

Cependant, même lorsqu’ils peuvent aller de l’avant, on pense que des passeports vaccinaux peuvent être requis.

Tous les festivals de Points East, Parklife et Reading et Leeds sont parmi ceux qui se dérouleront cet été.

LES BRITS À DOUBLE JABBED PEUVENT SAUTER LA QUARANTAINE

Attachez votre ceinture si vous espérez partir cet été – il y a beaucoup à savoir.

Les vacances d’été ont été plongées dans le chaos alors que les pays se déplacent autour du système de «feux de circulation» de voyage du Royaume-Uni.

Et la situation est devenue encore plus compliquée après que les voyageurs revenant de France se soient fait dire qu’ils devront se conformer à la quarantaine – même s’ils sont complètement vaccinés.

Des responsables ont récemment annoncé que les Britanniques à double piqûre pourront ignorer la quarantaine lors de leur retour des pays de la liste orange ont été confirmés la semaine dernière.

En théorie, cela signifie que les pays figurant sur la liste orange actuelle – comme l’Espagne, le Portugal et la Grèce – rouvriront enfin aux amateurs de soleil désespérés pour une pause plage.