La fermeture de la frontière entre le Royaume-Uni et la France avant Noël en raison de la nouvelle souche de COVID-19 a mis en évidence les répercussions rapides de tout retard.

Maintenant, avec la période de transition du Brexit se terminant le 31 décembre, on craint que de nouveaux retards ne recommencent. C’est parce que – indépendamment du fait qu’un accord commercial post-Brexit a été conclu – de nouvelles règles douanières s’appliquent à partir du 1er janvier.

Le Brexit signifie que Londres et Bruxelles ont désormais des règles douanières et des normes réglementaires différentes, ce qui signifie que des contrôles aux frontières sont nécessaires. Ils s’appliqueront aux importations britanniques dans l’UE, mais les contrôles des marchandises venant dans l’autre sens seront échelonnés sur six mois.

Néanmoins, on s’inquiète de l’impact de tout retard sur les importations en provenance de l’UE, d’autant plus que c’est de là que provient la majorité des fruits et légumes du Royaume-Uni.

« Poivrons, aubergines, concombres, tomates, brocoli – tout ira bien », a déclaré Vernon Mascarenhas, directeur commercial de la société britannique Nature’s Choice.

« Mais plus les têtes de salade sont fines, délicates. Tout ce qui dépasse 48, 56 heures [journey time to the UK] nous commencerons alors à voir une détérioration de la récolte et j’irais jusqu’à dire que nous devrons peut-être repenser des choses comme les bébés épinards qui ont une durée de conservation très, très courte. Les bébés épinards ne le feraient pas, même sur un camion réfrigéré pendant trois jours. «

Shane Brennan est le directeur général de la Fédération de la chaîne du froid. Il parle au nom des personnes qui conduisent des camions réfrigérés d’Europe vers le Royaume-Uni.

« La phrase est prête pour la frontière », a-t-il déclaré. « Avoir tous les documents en place en fonction des produits que vous avez dans votre véhicule et qu’ils sont prêts à traverser la frontière … S’il y a un manque de préparation, cela entraînera un retard pour ce véhicule. Et s’il y a des lacunes dans leurs formalités administratives, ils seront littéralement arrêtés et retournés. Cela crée alors un effet d’entraînement. Il n’en faut pas beaucoup pour ralentir l’ensemble du système et commencer à ralentir de façon spectaculaire. les retards, véhicule par véhicule, entraînent de longs retards pour tout le monde. «

Les supermarchés britanniques se préparent du mieux qu’ils peuvent. Dans le cas de marchandises à longue durée de vie, cela signifie un stockage. Mais le président de la plus grande chaîne de supermarchés britannique Tesco a déclaré que les pénuries de produits frais ne pouvaient pas être exclues pendant une période de plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Les gens de ce secteur considèrent les retards comme une certitude plutôt qu’un risque. La vraie incertitude est combien de temps ils pourraient durer.