APRÈS avoir été interrompus en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, les Jeux olympiques de Tokyo 2020 battent leur plein cet été.

C’était la première fois que les Jeux Olympiques devaient être reportés et reprogrammés, plutôt qu’annulés.

Les JO de Tokyo se dérouleront sans spectateurs Crédit : EPA

Y aura-t-il des fans aux JO de Tokyo ?

Le 8 juillet, les organisateurs des Jeux olympiques ont annoncé que tous les spectateurs seraient bannis des jeux de cette année.

Cette décision intervient après que le Japon a déclaré l’état d’urgence destiné à freiner une vague de nouvelles infections à Covid-19.

L’état d’urgence débutera le lundi 12 juillet et durera jusqu’en août. 22.

La nouvelle est le dernier revers des Jeux olympiques d’été qui a déjà été retardé d’un an et a entraîné des coûts élevés en raison du report.

Les organisateurs olympiques ont officiellement décidé d’interdire à tous les spectateurs des jeux après que le Japon a déclaré l’état d’urgence pour lutter contre la recrudescence des cas de Covid Crédit : Reuters

Avant la nouvelle, les organisateurs avaient déjà interdit aux fans internationaux d’assister aux jeux et avaient fixé un plafond sur les foules nationales à 50% de leur capacité, soit jusqu’à 10 000 personnes.

Plus de 11 000 concurrents devraient se rendre au Japon pour concourir, et des milliers d’officiels et de membres du personnel devraient également y assister.

Selon Reuters, en raison des retards, le budget des jeux a déjà bondi à environ 15,4 milliards de dollars et les revenus des billets d’environ 815 millions de dollars tomberont probablement à près de zéro après avoir exclu les spectateurs.

Quand commencent les Jeux Olympiques de Tokyo ?

Les Jeux olympiques de Tokyo devraient avoir lieu du 23 juillet au 8 août.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le 23 juillet.

Les deux premiers jours comprendront les matchs préliminaires de football et de softball, l’un des nouveaux sports à introduire aux Jeux olympiques.

Au total, les Jeux de Tokyo comprendront 339 événements dans 33 sports.

Les jeux auront lieu au stade olympique de Tokyo, à Kasumigaoka, Shinjuku, Tokyo, Japon.

Les Jeux Olympiques se dérouleront du 23 juillet au 8 août au stade olympique de Tokyo Crédit : AFP

Dans quelle mesure le Covid affecte-t-il Tokyo ?

À l’échelle nationale, le Japon a signalé environ 811 000 cas de coronavirus et plus de 14 800 décès, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé.

Cependant, le pays a été confronté à un déploiement relativement lent des vaccins.

Seul environ un quart de la population a reçu au moins une injection de Covid-19, a rapporté Reuters.