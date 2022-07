Y a-t-il vraiment un lien ?

Par Cara Murez Reporter du HealthDay

MERCREDI 20 juillet 2022 (HealthDay News) – Il est depuis longtemps admis que la météo aggrave la douleur arthritique. La question a été étudiée au fil des ans, avec des conclusions contradictoires. Mais trois études récentes ont révélé que la météo a un certain impact, a déclaré le Dr Robert Shmerling, écrivant pour le Blog de santé de Harvard. Dans une étude portant sur 222 participants souffrant d’arthrite de la hanche, des chercheurs néerlandais ont découvert que les patients signalaient une douleur et une raideur légèrement pires lorsque la pression barométrique et l’humidité augmentaient, mais que l’effet météo était faible. Une autre étude a examiné les symptômes liés aux conditions météorologiques chez 800 adultes européens souffrant d’arthrite de la hanche, du genou ou des mains. Ils ont signalé une augmentation de la douleur et de la raideur avec une humidité plus élevée, en particulier par temps froid. En général, les changements de temps n’ont pas affecté leurs symptômes, cependant. Les participants à une troisième étude ont rapporté leurs symptômes de douleur chronique. La plupart des 2 600 personnes souffraient d’un certain type d’arthrite. Cette étude a trouvé des “relations modestes” entre la douleur et une humidité plus élevée, une pression atmosphérique plus basse et une vitesse du vent plus élevée.

Des études antérieures ont examiné l’impact de la pluie, de l’humidité et de la hausse ou de la baisse de la pression barométrique. Humidité, température, précipitations et pression barométrique peuvent tous être impliqués, a déclaré Shmerling. “Après avoir examiné les études, je ne sais pas comment répondre à mes patients qui me demandent pourquoi leurs symptômes s’aggravent de manière fiable lorsque le temps est humide ou la pluie arrive, ou lorsqu’un autre événement météorologique se produit”, a déclaré Shmerling dans une actualité de Harvard Health. Libération. “Je leur dis généralement que, premièrement, je crois qu’il existe un lien entre la météo et les symptômes articulaires, et deuxièmement, les chercheurs n’ont pas été en mesure de déterminer ce qui compte le plus entre la météo et les symptômes de l’arthrite ou pourquoi il devrait y avoir un lien.” On ne sait pas non plus s’il est utile de connaître l’impact de la météo. Les nouvelles études n’auront probablement pas d’impact sur les personnes souffrant d’arthrite jusqu’à ce que les conditions météorologiques ou les environnements internes puissent être contrôlés avec précision. Pourtant, l’identification d’un lien peut aider à comprendre les causes et les mécanismes des symptômes de l’arthrite, ce qui pourrait conduire à de meilleurs traitements ou stratégies préventives, a déclaré Shmerling.