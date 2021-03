Le Danemark et la Norvège ont suspendu l’utilisation du vaccin COVID-19 d’AstraZeneca au milieu des rapports de coagulation sanguine chez certaines personnes qui ont reçu le vaccin.

Les autorités sanitaires ont déclaré qu’il s’agissait d’une mesure prise par « précaution » sans lien direct encore entre les caillots et le jab.

Mais c’est une publicité encore plus négative pour AstraZeneca, la multinationale pharmaceutique suédo-britannique, déjà sous les projecteurs sur les retards de production de vaccins et l’efficacité de son jab, qui est produit avec l’Université d’Oxford.

Que savons-nous du vaccin AstraZeneca?

Le vaccin présente plusieurs avantages: il est considérablement moins cher et plus facile à manipuler que les vaccins Pfizer et Moderna et a reçu le feu vert de plusieurs régulateurs, notamment le Royaume-Uni, l’UE et l’Organisation mondiale de la santé.

Les régulateurs ont déclaré que le vaccin ne provoquait que des effets secondaires légers à modérés et qu’il était sûr et efficace pour prévenir le COVID-19.

Le jab est basé sur un virus du rhume génétiquement modifié provenant de chimpanzés.

Le régulateur britannique des médicaments encourage les gens à continuer à se faire vacciner contre le COVID malgré les rapports d’autres pays européens sur l’arrêt de la campagne de vaccination.

«Les rapports de caillots sanguins reçus jusqu’à présent ne sont pas supérieurs au nombre qui se serait produit naturellement dans la population vaccinée», a déclaré le Dr Phil Bryan, responsable de la sécurité des vaccins de l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé.

Certains pays de l’UE suspendent AstraZeneca jabs au milieu des rapports de caillots sanguins

L’autorité sanitaire danoise a déclaré jeudi qu’elle arrêterait les vaccinations d’AstraZeneca après un décès signalé dans le pays.

Mais l’autorité sanitaire a néanmoins souligné qu ‘ »à l’heure actuelle, on ne peut conclure à l’existence d’un lien entre le vaccin et les caillots sanguins ».

L’autorité sanitaire norvégienne a également choisi d’arrêter les vaccinations après le rapport de l’autorité sanitaire danoise. Les deux décisions auront un impact sur leurs calendriers de vaccination.

« Il n’a pas été conclu qu’il existe un lien entre la vaccination et l’incident au Danemark, mais par précaution, nous choisissons de suspendre la vaccination avec le vaccin AstraZeneca pendant que l’enquête est en cours », a déclaré Geir Bukholm, directeur de la prévention des infections. et contrôle à l’Institut norvégien de santé publique.

Il est intervenu après que l’Autriche a suspendu un lot de vaccins à la suite du décès d’une femme en raison de caillots sanguins et de l’hospitalisation d’une autre personne souffrant d’un blocage dans les artères des poumons.

Le lot de vaccins, qui comprenait un million de doses livrées à 17 pays de l’UE, avait été suspendu dans quatre autres États, l’Estonie, la Lituanie, le Luxembourg et la Lettonie, par mesure de précaution.

L’Agence européenne des médicaments a déclaré qu’elle examinait les incidents ainsi que toutes les autres «conditions liées aux caillots sanguins», mais qu’un examen préliminaire suggérait qu’il n’y avait pas de «problème spécifique» avec le lot.

Mardi, a déclaré le régulateur des médicaments, 22 cas de coagulation sanguine ont été signalés parmi les trois millions de personnes vaccinées avec le vaccin AstraZeneca dans l’Espace économique européen.

«Il existe de bonnes preuves que le vaccin est à la fois sûr et efficace», a déclaré Søren Brostrøm, directeur général de l’autorité sanitaire danoise.

« Mais nous et l’Agence danoise des médicaments devons réagir aux rapports sur d’éventuels effets secondaires graves, à la fois du Danemark et d’autres pays européens. Cela montre que le système de surveillance fonctionne. »

Le Dr Simon Kolstoe, de l’Université de Portsmouth, a déclaré à Euronews qu’il était « surpris » par les pays qui ont arrêté d’utiliser le vaccin au milieu des rapports sur les caillots sanguins.

Il a souligné que «tellement de gens reçoivent les vaccins qu’il y aura beaucoup d’autres problèmes de santé qui se produiront normalement, que le vaccin ait été administré ou non aux gens.

« Je pense que c’était peut-être un peu une réaction excessive parce que vous voyez ce genre de choses se produire chaque fois que de nouveaux médicaments sortent », a déclaré Kolstoe.

« Et je pense qu’il n’y a tout simplement pas de preuves très solides du tout pour montrer que le vaccin AstraZeneca cause ou a causé ces choses. »

Ligne d’approvisionnement avec l’Union européenne

AstraZeneca avait déjà fait la une des journaux sur les retards de production dans l’UE, une annonce qui a encore ralenti le déploiement de la vaccination dans le bloc.

Les représentants de l’entreprise ont déclaré à l’Union européenne fin janvier, peu de temps avant l’approbation du vaccin dans le bloc, qu’ils ne seraient pas en mesure de fournir le nombre de doses initialement convenu au premier trimestre de l’année.

«L’Union européenne souhaite que les doses commandées et préfinancées soient livrées dans les plus brefs délais. Et nous voulons que notre contrat soit pleinement respecté », a déclaré la commissaire Stella Kyriakides dans une déclaration sévère sur les doses promises le 25 janvier.

Les va-et-vient ont déclenché un différend public avec l’entreprise. Le PDG d’AstraZeneca, Pascal Soriot, a déclaré que le contrat exigeait seulement d’eux qu’ils fassent tout leur possible pour produire les doses.

Il a incité l’UE à publier une version expurgée du contrat de vaccin qui stipulait qu’AstraZeneca devrait déployer ses «meilleurs efforts raisonnables» pour fabriquer des doses européennes initiales.

L’UE a finalement introduit un mécanisme de contrôle des exportations pour s’assurer qu’elle pourrait examiner les expéditions de doses de vaccins produites sur le continent. En particulier, il voulait s’assurer que les doses n’étaient pas expédiées vers le Royaume-Uni, qui n’avait pas été confronté à un retard d’approvisionnement d’AstraZeneca.

Soriot a déclaré que le Royaume-Uni avait signé son contrat plus tôt que l’Union européenne et que les retards de production concernaient les usines de vaccins du continent.

Le parlementaire européen, le Dr Peter Liese, a déclaré cette semaine à Euronews que l’entreprise continuait à avoir des problèmes de production.

«Ils n’ont livré que 10% de ce qui avait été promis et ils prétendent qu’il y a un problème avec la chaîne d’approvisionnement, ce qui est peut-être vrai, mais cela ne donne pas non plus vraiment confiance à la structure de l’entreprise s’ils ont un problème aussi grave. problème », a déclaré Liese.

La dispute a suscité des critiques sur les contrats d’achat de vaccins de l’UE. Certains experts ont déclaré que le bloc aurait dû investir plus d’argent dans les vaccins contre les coronavirus.

« Nous devons admettre que les États-Unis ont beaucoup investi dans la production et le développement de vaccins et nous devons en tirer des leçons », a souligné l’eurodéputé Liese, faisant également référence au déploiement rapide de la vaccination aux États-Unis. Mais, il a ajouté que la production européenne fournissait des vaccins dans le monde entier.

Le PDG d’AstraZeneca, Pascal Soriot, a déclaré aux députés que le rendement du vaccin s’améliorerait et qu’ils rattraperaient le volume qu’ils étaient censés produire.

Questions précoces sur le schéma posologique et l’efficacité du vaccin

AstraZeneca avait déjà été critiqué quant à l’efficacité du vaccin, malgré de bonnes performances lors des essais de phase III en novembre.

Le premier communiqué de presse de la société sur l’efficacité du vaccin indiquait qu’il était efficace à 90% s’il était administré à une demi-dose, puis à une dose complète et à 62% efficace pour prévenir le COVID-19 s’il était administré en deux doses complètes.

Mene Pangalos, responsable de la recherche et du développement des produits biopharmaceutiques chez AstraZeneca, a révélé à Reuters et au NY Times qu’une «erreur» avait abouti à une dose plus faible du vaccin, mais les experts avaient critiqué l’utilisation d’une moyenne entre les deux schémas posologiques pour déterminer l’efficacité du vaccin.

Les autorités de réglementation des médicaments au Royaume-Uni et dans l’UE ont autorisé la dose complète du vaccin, mais ont permis un intervalle plus long entre les doses, citant des résultats favorables dans l’essai.

Mais après son approbation, le vaccin a fait l’objet de questions sur son efficacité chez les personnes âgées.

Les autorités allemandes ont déclaré qu’elles ne recommanderaient pas le vaccin AstraZeneca aux personnes de plus de 65 ans et que d’autres pays européens ont suivi leur décision en invoquant un manque d’informations sur les personnes âgées participant à l’essai.

La France est ensuite revenue sur sa décision et a déclaré que les personnes âgées de 65 à 74 ans pouvaient se faire vacciner.

L’Agence européenne des médicaments a quant à elle recommandé d’autoriser le vaccin pour toute personne âgée de plus de 18 ans qualifiant qu’il n’y avait « pas encore assez de résultats chez les participants plus âgés (plus de 55 ans) pour fournir un chiffre sur l’efficacité du vaccin dans ce groupe. «

« Cependant, une protection est attendue, étant donné qu’une réponse immunitaire est observée dans ce groupe d’âge et basée sur l’expérience avec d’autres vaccins », a déclaré l’EMA.

Malgré les gros titres, il a été démontré que le vaccin d’AstraZeneca réduit le COVID-19 sévère

Des études menées au Royaume-Uni ont montré que même une seule dose du vaccin AstraZeneca réduisait considérablement les hospitalisations.

Une étude pré-imprimée en Écosse auprès de près de 500 000 personnes ayant reçu le vaccin a montré qu’une seule dose du vaccin réduisait l’hospitalisation de 94%.

« La majorité de ceux de l’étude qui ont reçu le vaccin COVID-19 AstraZeneca avaient plus de 80 ans, et les effets du vaccin ont été jugés comparables dans tous les groupes d’âge », a déclaré la société dans un communiqué.

« Ces données fournissent une preuve supplémentaire que le vaccin protège contre les issues sévères du COVID-19, en particulier dans les populations plus âgées qui sont les plus à risque. »

Que dit AstraZeneca?

« La sécurité des patients est la priorité absolue d’AstraZeneca », a déclaré la société dans un communiqué à Euronews.

«Les régulateurs ont des normes d’efficacité et de sécurité claires et strictes pour l’approbation de tout nouveau médicament, y compris le vaccin COVID-19 AstraZeneca.

« L’innocuité du vaccin a été largement étudiée dans les essais cliniques de phase III et les données examinées par des pairs confirment que le vaccin est généralement bien toléré. »