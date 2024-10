Y a-t-il une querelle entre Martha Stewart et Ina Garten ?

Lors d’une apparition ce week-end dans le talk-show Bravo d’Andy Cohen, « Watch What Happens Live », Martha Stewart a attisé les feux d’une querelle entre elle et sa collègue magnat de la cuisine, Ina Garten.

Le couple présente depuis longtemps une dichotomie familière dans le monde de la télévision familiale, avec Mme Stewart, 83 ans, dans le rôle de la perfectionniste blonde et Mme Garten, 76 ans, dans le rôle de la sympathique brune. Ils sont devenus amis proches dans les années 1990, mais se sont depuis disputés – et ils ont des points de vue résolument différents sur ce qui s’est passé.

Voici ce que vous devez savoir sur la querelle et quel parti prend Snoop Dogg.

Que s’est-il passé dimanche ?

Lors d’un segment de l’émission de M. Cohenil a demandé à Mme Stewart, qui était sur le plateau avec son compagnon fréquent Snoop Dogg, si elle avait lu les mémoires de Mme Garten, « Soyez prêt quand la chance arrive ». Les mémoires, publiés le 1er octobre, détaillent l’enfance difficile de Mme Garten et son chemin vers la gloire culinaire.