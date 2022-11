Y a-t-il une querelle entre le prince Harry et William ? – Le soleil

Les rumeurs selon lesquelles il y avait une querelle entre le prince Harry et le prince William ont commencé en 2018, lorsque Harry a laissé entendre dans une interview que lui et son frère s’étaient séparés.

Mais à quoi ressemble la relation entre frères maintenant? Voici ce que nous savons:

Le prince Harry est sur le point de publier ses mémoires en 2023 – laissant les Royals en “tenterhooks” Crédit : Getty

Qu’a dit le prince Harry ?

Dans son documentaire ITV, Harry a publiquement admis que lui et son frère le prince William s’étaient séparés – en disant: “Nous sommes certainement sur des chemins différents.”

Il a fait allusion à la relation tendue dans son documentaire ITV, “Harry et Meghan, un voyage en Afrique”, le dimanche 20 octobre 2019.

Le prince a ajouté : “En tant que frères, vous avez de bons jours, vous avez de mauvais jours.”

Harry a déclaré que la pression sur la famille royale signifie “inévitablement, des choses se produisent”.

Il a ajouté: “Mais regardez, nous sommes frères, nous serons toujours frères – et nous sommes certainement sur des chemins différents en ce moment.

“Mais je serai certainement toujours là pour lui car je sais qu’il sera toujours là pour moi.

« Nous ne nous voyons plus autant qu’avant parce que nous sommes très occupés.

“Mais je l’aime beaucoup et la majorité des choses sont créées à partir de rien. Mais en tant que frères, vous avez de bons jours, vous avez de mauvais jours.

Plus tard, il a riposté aux affirmations selon lesquelles il était “fragile” en insistant sur le fait qu’il ne s’était jamais senti plus fort.

Il a également accusé l’institution royale de ne pas l’avoir soutenu, lui et sa femme.

Des sources proches du duc de Sussex ont déclaré au Sun que la réaction au documentaire Harry et Meghan d’ITV était hystérique et paniquée.

Ils disent que l’institution royale craint d’avoir l’air déconnectée et responsable du manque de soutien.

Une source proche de Harry a répondu en disant au Sun : “Harry est de retour à Frogmore Cottage et n’a jamais été aussi fort.

“C’est une institution pleine de gens paniqués, ils peuvent potentiellement sembler déconnectés et finalement responsables d’un manque de soutien.”

Un autre initié royal a déclaré: “Il y a une rupture évidente entre les frères et cela s’est aggravé au cours des derniers mois.”

Les frères royaux ont été réunis à cause du décès de leur grand-mère, la reine Elizabeth II, en septembre 2022.

Apparemment, le prince William a tendu la main à son frère à l’époque et le couple a été vu en train de regarder ensemble des hommages floraux, accompagnés de leurs épouses.

Cependant, Harry est sur le point de publier ses mémoires le 10 janvier 2023 et les experts disent que la famille royale est en attente.

La nouvelle des mémoires “explosifs” de Harry aurait encore plus tendu la relation entre les frères royaux.

Le prince William a à peine dit un mot à son frère depuis que la nouvelle des mémoires de Harry a éclaté.

Le livre de Harry promet une “honnêteté sans faille” et les membres de la famille royale découvriront ses détails en même temps que le public.

Qu’ont dit les initiés du palais ?

Des initiés royaux ont révélé que le “fragile” prince Harry n’était “pas en grande forme” et que sa relation avec le prince William était “fracturée”.

Une source senior du palais de Kensington a déclaré que William était vraiment inquiet pour Harry et Meghan après leur interview télévisée émouvante et espère qu’ils « vont bien ».

Ils ont ajouté que l’on craignait que l’aveu du couple qu’ils avaient du mal à supporter d’être sous les projecteurs montre qu’ils sont “dans un endroit fragile”.

Une source proche des frères a déclaré que le comportement récent de Harry, y compris les attaques contre les médias et les pleurs en public alors qu’il parlait de la naissance de son fils Archie, montrait que tout n’allait pas bien.

La source a ajouté: “Harry n’est pas en grande forme. Je dirais qu’il ne va pas bien, qu’il déclare la guerre à tout le monde, qu’il pleure en public.

“Ce ne sont pas les actions d’un homme équilibré. Lui et William sont très divisés sur l’héritage de sa mère.

“Le point de vue de Harry est : ‘La presse a tué ma mère et maintenant ils vont tuer ma femme’.

« William a une vision plus nuancée. Il détestait les photos seins nus de Kate mais accepte que vous deviez vivre avec la presse. Il sait que Diana a laissé la presse trop proche et a coopéré avec eux.”

La source a ajouté qu’ils soupçonnaient Harry et Meghan de déménager à l’étranger très bientôt, décrivant les Sussex comme “vraiment pas heureux pour le moment”.

Son père, le roi Charles, aurait également fait rage face à la rangée croissante.

Des sources royales ont déclaré au Sun que Charles s’inquiétait pour son plus jeune fils Harry de la même manière qu’il craignait pour son ex-femme, la princesse Diana.

Il est catégorique sur le fait qu’il a soutenu le prince Harry et Meghan Markle et a été déçu lorsque sa belle-fille de 41 ans a annulé une réunion avec lui à la dernière minute.

Une source royale a révélé: “Le prince de Galles est actuellement très occupé à visiter le Japon, y compris une visite avec l’équipe galloise de rugby. Mais le fait est que tout ce kerfuffle a complètement sapé le travail qu’il fait, tout comme il a sapé le travail que le prince William et Kate faisaient au Pakistan.

« Le faire à ton frère est une chose. Le faire à votre père et à votre payeur est une tout autre affaire.

Y a-t-il eu des rumeurs de rupture dans le passé?

En 2018, le Sun a raconté comment la “tension frémissante” a commencé lorsque William a remis en question la vitesse des fiançailles de Harry et Meghan.

Les premiers indices de friction seraient survenus après que William ait été présenté à Meghan alors qu’elle séjournait au palais de Kensington.

Une fois qu’elle était rentrée au Canada, William et Harry se sont assis pour une conversation de frère à frère.

Il savait que Harry était déjà éperdument amoureux d’elle, mais il a été affirmé qu’il lui avait conseillé d’y aller lentement.

Le jeune prince n’aurait apparemment pas apprécié les conseils, une source royale ayant déclaré qu’il “était devenu fou”.

Puis, en juin 2019, Harry et Meghan se sont officiellement séparés de l’association caritative qu’ils partageaient avec William et Kate.

La Royal Foundation sera divisée entre les Sussex et les Cambridges alors que les couples se concentreront sur leurs propres efforts caritatifs séparés.

Le prince William et le prince Harry ont créé la Royal Foundation en 2009 avant que Kate ne les rejoigne deux ans plus tard, peu après l’annonce de leurs fiançailles.

Le trio apparaissait souvent ensemble lors d’événements et la Fondation a remporté d’énormes succès avec des projets comme les Jeux Invictus pour les anciens combattants blessés et la campagne Heads Together en santé mentale.

La Royal Foundation a déclaré que la décision avait été prise à la suite de la conclusion d’un examen de sa structure – mais a ajouté que les deux couples continueraient à travailler ensemble à l’avenir.

Harry et Meg vivaient à proximité de Kate et Wills dans le domaine du palais de Kensington, mais ils sont passés à Frogmore Cottage à Windsor avant la naissance du bébé Archie.

Cette décision a encore accru les rumeurs de chute.