Y a-t-il une pénurie de main-d’œuvre? Ce que nous dit le rapport sur l’emploi de mai

Un panneau de recherche d’aide est affiché à l’extérieur d’une entreprise avant le Memorial Day près de la promenade à Wildwood, New Jersey. Spencer Platt | Getty Images Actualités | Getty Images

Le rapport sur l’emploi d’avril plus faible que prévu a alimenté les spéculations sur les pénuries de main-d’œuvre aux États-Unis et a conduit certains responsables de l’État à déclarer la fin anticipée de l’augmentation des allocations de chômage. Pourtant, les prévisionnistes qui espèrent que le décompte de mai sera clair pourraient se gratter la tête. Il est difficile de tirer des conclusions sur une faiblesse durable ou des problèmes d’offre de main-d’œuvre à partir des données publiées vendredi, selon les économistes. Le rapport de mai offre quelque chose d’un sac mélangé et des points de données quelque peu contradictoires, ont-ils déclaré.

« C’est un test de Rorschach », selon Nick Bunker, économiste sur le site Indeed. « C’est un tas d’encre sur un morceau de papier, et tout le monde voit des images différentes. »

Rapport sur l’emploi de mai

Par exemple, il y a le numéro du titre : L’économie américaine ajouté 559 000 personnes à la masse salariale en mai. D’une part, certains observateurs peuvent utiliser le point de données pour suggérer que les travailleurs ne réintègrent pas la population active aussi rapidement qu’on pourrait s’y attendre. Le chiffre de l’emploi était inférieur à l’estimation des économistes de 671 000. À ce rythme, il faudrait plus d’un an pour regagner tous les emplois perdus depuis février 2020.

D’autre part, la croissance de l’emploi s’est accélérée en mai — les nouvelles masses salariales ont doublé par rapport à avril. Et les dernières récessions ont été caractérisées par de longues reprises de l’emploi, ont déclaré les économistes. Les gains d’emplois de mai sont également à peu près équivalents à la moyenne des trois derniers mois, ce qui suggère qu’ils étaient conformes à ce que les attentes auraient peut-être dû être, a déclaré Bunker. « Je pense que c’est une histoire d’attentes par rapport à la réalité », a-t-il déclaré. « Ce qui est un bon rythme de croissance est en quelque sorte dans l’œil du spectateur. »

Participation au marché du travail

Hausse des salaires

La preuve la plus prononcée d’une pénurie de main-d’œuvre dans le rapport sur l’emploi de mai est peut-être la croissance des salaires, en particulier dans le secteur du travail et de l’hôtellerie, selon Daniel Zhao, économiste principal chez Glassdoor, un site d’emploi et de recrutement. La hausse des salaires suggère que les entreprises qui ont du mal à embaucher paient peut-être plus pour attirer des travailleurs.

Malheureusement, le [May] rapport ne mettra pas fin à ce débat sur les pénuries de main-d’œuvre. Les deux parties ont des munitions à utiliser pour renforcer leurs arguments. Daniel Zhao économiste senior chez Glassdoor

Le salaire horaire a bondi de près de 9 % au cours de la dernière année, à 15,87 $, pour les travailleurs non-cadres du secteur, qui comprend les restaurants, les hôtels et les bars, par exemple. (Les revenus ont augmenté de 0,19 $ l’heure depuis avril.) Cette croissance est importante car les loisirs et l’hôtellerie semblent être les domaines où les problèmes d’embauche sont le plus souvent signalés, a déclaré Zhao. Cependant, la bosse n’est peut-être pas uniquement – ou même principalement – attribuable aux entreprises qui augmentent les salaires.

Au lieu de cela, les pourboires expliquent probablement l’augmentation des salaires alors que les restaurants et les bars reviennent à la capacité de la clientèle d’avant Covid, selon Josh Bivens, directeur de recherche à l’Economic Policy Institute, un groupe de réflexion de gauche. « Depuis décembre 2020, la hausse des revenus des pourboires, et non une augmentation des salaires de base, peut probablement expliquer entièrement l’accélération des salaires des travailleurs de la production et des non-encadrement dans les restaurants et les bars », a-t-il déclaré. a écrit Vendredi. De plus, les emplois de loisirs et d’accueil ont augmenté de 292 000 en mai – le plus grand nombre de tous les secteurs et potentiellement sapant l’argument concernant l’offre de travailleurs. Dans le même temps, il s’agissait d’un ralentissement par rapport aux 328 000 emplois créés en avril.

Les critiques de l’argument de la pénurie de main-d’œuvre soulignent d’autres points de données, tels que le nombre moyen d’heures travaillées restant relativement stable. (Les entreprises ont tendance à augmenter les heures pour les travailleurs existants s’ils ne peuvent pas embarquer d’autres employés.) « Malheureusement, le [May] rapport ne va pas mettre fin à ce débat sur les pénuries de main-d’œuvre », a déclaré Zhao. « Les deux parties ont des munitions à utiliser pour renforcer leurs arguments.

Qu’est-ce qui cause les contraintes d’approvisionnement?

Dans la mesure où il y a des pénuries de main-d’œuvre, les problèmes d’embauche seront probablement temporaires, selon les économistes. Vingt-cinq États mettent fin aux allocations de chômage fédérales améliorées avant leur expiration officielle du 6 septembre pour tenter d’encourager le retour sur le marché du travail. Le plus tôt que les États, tous dirigés par des gouverneurs républicains, le fassent est le 12 juin. « La source la plus bruyante de spéculation [for labor shortages] est que le supplément aux allocations de chômage hebdomadaires incite beaucoup de gens à rester à la maison », a déclaré Erica Groshen, économiste du travail à l’Université Cornell et ancienne commissaire du Bureau of Labor Statistics sous l’administration Obama. « Je pense que c’est beaucoup trop simpliste. »