Rishi Sunak a déclaré que son budget de mercredi serait caractérisé par « l’honnêteté et l’équité » dans une nouvelle vidéo promotionnelle qui a été moquée par les opposants.

Le clip astucieux financé par les contribuables dure plus de cinq minutes et comprend une entrevue avec le chancelier et une bande-son dramatique.

M. Sunak dit que le soutien aux gens pendant la crise de Covid-19 « ne va pas s’arrêter » alors qu’il se remémore l’année passée au pouvoir.

La vidéo a été ridiculisée par des députés de l’opposition, le ministre fantôme de la Santé Jonathan Ashworth plaisantant sur « l’ego a atterri ».

Le député travailliste Chris Lesley a accusé M. Sunak d’être «vain», tandis que son collègue Darren Jones a demandé s’il y avait une autre «élection à la direction» au sein du Parti conservateur. « Je ne peux pas suivre … », at-il ajouté.

«Il y a un an, je préparais mon tout premier budget», déclare la chancelière dans la vidéo. « Beaucoup de choses se sont passées depuis, mais les promesses qui sous-tendent notre plan restent inchangées. »

Certains observateurs ont compté plus de 100 plans de M. Sunak dans le film, qui est entrecoupé de séquences des événements de l’année et d’une bande-son dramatique.

La députée travailliste Karin Smyth a noté que la vidéo ne contenait aucune séquence du chancelier lançant son programme Eat out To Help Out, qui subventionnait les convives pour qu’ils se rendent au restaurant dans les semaines précédant la deuxième vague d’infections à Covid au Royaume-Uni.

Elle a déclaré: « Il semble que les images de lui dans les tables d’attente n’aient pas fait la coupe finale, ni même aucune reconnaissance de la perte effroyable de la vie à la fin de l’automne / hiver. »

M. Sunak a reçu le poste du Premier ministre Boris Johnson après que son prédécesseur en tant que chancelier, Sajid Javid, ait démissionné en février 2020 plutôt que d’accepter d’exiger de licencier ses plus proches collaborateurs.

Il a présenté son premier budget après moins d’un mois au pouvoir et quelques semaines à peine avant que le coronavirus n’impose un verrouillage national.

M. Sunak a déclaré qu’il ne pouvait pas dormir avant le lancement du programme de congé et a décrit le « moment incroyable » où le premier vaccin Covid-19 a été approuvé.

Dans la vidéo, M. Sunak a déclaré qu’il voulait que les jeunes ne soient pas une « génération marquée par le coronavirus » mais la « génération kickstart » – une référence à son programme pour les aider à travailler.

Il a également utilisé la vidéo pour indiquer que les programmes de soutien aux coronavirus seraient étendus à mesure que le pays commencerait à sortir du verrouillage.

«Tout au long de cette crise, j’ai toujours été déterminé à m’assurer que le gouvernement fait ce qu’il peut pour fournir un soutien pour traverser cette période extrêmement difficile et cela ne va pas s’arrêter», a-t-il déclaré.

«Les gens doivent être rassurés que nous allons continuer à être là pour les soutenir alors que nous traversons cette période difficile et que nous émergeons – espérons-le, plus forts – de l’autre côté».

M. Sunak a salué «l’esprit de résilience» manifesté par le peuple britannique et a promis: «Au cœur de ce budget, il y aura l’honnêteté et l’équité – l’honnêteté sur notre situation, à la fois à court terme où nous sommes encore aux prises avec le coronavirus et que nous voulons pour continuer à fournir un soutien, mais aussi l’honnêteté sur notre long terme avec les opportunités intéressantes que nous avons pour stimuler une nouvelle croissance à travers le pays. «

Mais il a été interpellé en ligne par des travailleurs indépendants et des pigistes qui ont raté le soutien des programmes du gouvernement.

L’utilisateur de Twitter Craig Hazell a déclaré: « Belle vidéo. Maintenant, qu’en est-il des millions d’entre nous, vous (exclus) lorsque vous avez promis que nous ne serions pas oubliés. »

La campagne ExcludedUK a appelé M. Sunak à combler les lacunes de ses programmes de soutien.