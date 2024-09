Y a-t-il une chance que Sony ramène « Concord » d’entre les morts ?

Concorde Sony

Lorsque Concord a été mis hors service deux semaines seulement après son lancement, il y avait dans cette déclaration une indication qu’il ne s’agissait pas d’une fermeture, mais d’un moment de « réoutillage » avec des indices qu’il pourrait refaire surface sous une nouvelle forme plus tard. Voici un extrait de la déclaration publiée quelques jours avant le retrait par le directeur Ryan Ellis :

«[W]« Bien que de nombreuses qualités de l’expérience aient trouvé un écho auprès des joueurs, nous reconnaissons également que d’autres aspects du jeu et notre lancement initial n’ont pas eu le succès escompté. C’est pourquoi nous avons décidé de mettre le jeu hors ligne à partir du 6 septembre 2024 et d’explorer d’autres options, notamment celles qui permettront de mieux toucher nos joueurs. »

Ellis a apparemment quitté son poste de directeur, et le sort de Firewalk et Concord reste inconnu. Le communiqué indique un lancement « initial » et « l’exploration d’options qui permettront de mieux atteindre nos joueurs ». L’idée ici était que le jeu puisse entrer en sommeil, puis réapparaître avec une sorte de relancement en free-to-play pour attirer plus de joueurs.

Non, je ne pense pas.

Le rapport récent selon lequel Concord aurait coûté 400 millions de dollars au fil des ans est peut-être exagéré, mais même si la vérité est un quart de ce montant, compte tenu de ce qui s’est passé à sa sortie, il s’agit essentiellement d’une perte totale pour Sony. Selon certaines informations, le jeu n’aurait rapporté qu’environ 1 million de dollars au lancement, puis Sony a tout simplement émis des remboursements, allant même jusqu’à retirer des PlayStations les copies d’évaluation qui avaient déjà été jouées par des critiques. Tout cela était complètement sans précédent.

La question financière est un aspect. Il faut des millions et des millions pour gérer un jeu en direct qui nécessite un contenu continu. Vous pourriez penser que Sony est « engagé à fond » à ce stade avec autant d’investissements, alors ils pourraient au moins vouloir essayer c’est un jeu gratuit, mais il y a des limites à cela, et comme c’est l’un des échecs les plus importants de l’histoire du jeu, je pense que nous avons largement dépassé ce point.

Rien n’indique non plus que le fait de passer en free-to-play changerait les choses. Le jeu a bénéficié d’une bêta entièrement gratuite quelques semaines avant son lancement, qui n’a attiré que 2 300 joueurs simultanés sur Steam. Le prix de 40 $ était peut-être peu judicieux pour le genre, mais ce n’était pas le problème principal.

Le problème principal était… l’existence du jeu. Le gameplay était plutôt bon, et une refonte massive de celui-ci ne ferait pas bouger les choses. Au contraire, il ressemblait simplement à un autre jeu de tir de héros qui ne se démarquait pas, tout en proposant ce qui est sans doute la liste de personnages de héros la moins esthétiquement attrayante de l’histoire du genre. Cela coûterait des millions et beaucoup de temps de développement pour quoi, refaire tous les designs ? Ce n’est tout simplement pas possible, sans parler du fait que le jeu s’appuie déjà fortement sur les cinématiques de capture de mouvement. Vous ne pouvez pas changer l’attrait de cette liste.

De plus, le jeu est désormais un mème, gravé dans la pierre comme un échec de l’industrie du disque. Je compatis vraiment avec Firewalk, mais moins avec la direction de PlayStation qui pensait apparemment que cela allait être énorme pour eux. Mais non, il n’y a pas de retour en arrière possible, gratuit ou non.

