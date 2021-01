Boris Johnson a déclaré lundi matin qu’il ne faisait «aucun doute» que des mesures plus strictes seraient désormais nécessaires pour lutter contre l’augmentation des infections à Covid.

Le Premier ministre a déclaré que l’impact des mesures de niveau 4 introduites avant Noël restait «un peu flou», et a ajouté: «Si vous regardez les chiffres, il ne fait aucun doute que nous devrons prendre des mesures plus strictes et nous les annoncerons en temps voulu. »