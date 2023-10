Le quartier général du ministère israélien de la Défense surplombait Tel-Aviv comme un symbole de puissance, mais pour les familles d’otages désormais rassemblées en dessous, le bâtiment est devenu un point focal d’angoisse.

Des proches ont rempli samedi la place en face de la tour Matcal de 17 étages pour exiger qu’un État fondé pour protéger les Juifs respecte cet accord en faisant tout son possible pour sauver les captifs de Gaza.

L’escalade de l’assaut israélien contre l’enclave a alimenté la crainte que leurs proches soient la cible d’obus de chars et de bombes aériennes, ou de représailles de la part des ravisseurs du Hamas, et a soulevé des questions angoissantes : le gouvernement avait-il abandonné tout espoir de négocier des libérations ? Quelle a été la stratégie de l’armée pour libérer les otages ? Y avait-il une stratégie ?

« Y a-t-il un plan ? Nous ne le savons pas. C’est ce que nous voulons découvrir », a déclaré Haim Rubinstein, porte-parole du Forum des otages et des familles disparues, alors que les familles et les sympathisants se rencontraient et s’étreignaient sous un soleil de plomb.

« Nous voulons également connaître la signification de ce qui s’est passé la nuit dernière », a déclaré Rubinstein, faisant référence à l’incursion terrestre à Gaza par les troupes israéliennes et au bombardement de 150 cibles souterraines du Hamas – y compris des tunnels qui pourraient héberger certains des 229 otages qu’Israël estime être à Gaza.

Après trois semaines de plaintes selon lesquelles le gouvernement n’avait pas informé les proches de la crise, ni même les avait rencontrés, les manifestants ont fait pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour qu’il accepte de les rencontrer samedi soir.

On ne sait pas exactement quelles assurances il pourrait offrir, car il ne semble pas y avoir de plan pour négocier des échanges de prisonniers ou suspendre l’offensive, ce qui, selon le Hamas, est une condition de toute libération.

“Nous avons attaqué au-dessus du sol et sous terre, nous avons attaqué des terroristes de tous grades, partout”, a déclaré le ministre de la Défense, Yoav Gallant, dans une déclaration vidéo. “Les instructions pour les forces sont claires : l’opération se poursuivra jusqu’à un nouvel ordre.”

Pour les familles proches du ministère de la Défense qui tenaient des photos de leurs proches ou attachaient un ruban jaune autour des bancs et des arbres, c’était une déclaration de mauvais augure. La semaine dernière, le Hamas a déclaré qu’environ 50 otages étaient morts dans le bombardement.

« Chaque jour où les otages ne sont pas libérés, ils sont en danger », a déclaré Zeev Scherman, dont le neveu de 19 ans, Ron Scherman, a été enlevé lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre. Ce jour-là, le gouvernement a abandonné les Israéliens qui vivaient près de Gaza et il risque désormais d’abandonner les survivants capturés, a déclaré Scherman.

Zeev Scherman tient une pancarte représentant un parent enlevé, Ron Scheerman, lors d’un rassemblement à Tel Aviv. Photographie : Rory Carroll/Le Gaurdian

« Pourquoi cette offensive ? Rien ne presse. Le Hamas n’allait nulle part.» Il était favorable à l’échange des otages contre des milliers de Palestiniens, dont des militants du Hamas, dans les prisons israéliennes. “Tous les prisonniers pour tous les otages.”

Shelly, 62 ans, qui tenait une pancarte disant « la vie compte », a fait écho à ce sentiment. « Le gouvernement nous doit quelque chose après ne pas nous avoir protégés. Nous devons nous concentrer sur les otages – nous ne devons ni manger ni dormir tant que nous ne les avons pas ramenés à la maison. Les otages d’abord. Il est toujours temps de faire la guerre.

Shirley, 56 ans, a imploré l’administration de Netanyahu de donner la priorité aux captifs. « C’est un deuxième holocauste. Qui sait ce qui arrive à nos bébés ? Plus les bombardements sur Gaza sont intenses, plus les proches sont inquiets, dit-elle. « Cela fait trois semaines. Nous n’en pouvons plus. »

Shelly, à gauche, et Dahlia, lors d’un rassemblement à Tel Aviv pour soutenir les proches des otages israéliens. Photographie : Rory Carroll/L’Observateur

Pour Yarid Shabibi, les complexités du conflit se sont dissoutes dans un désir brûlant de retour de sa cousine de 26 ans, Noa Argamani, dont l’enlèvement à moto a été filmé et largement diffusé en ligne. “Nous voulons juste qu’elle soit ici, c’est tout.”

Les familles et leurs partisans ont exprimé un large éventail d’attitudes à l’égard des Palestiniens. « Nous voulons que les Palestiniens aient un État. Nous avons peur pour les habitants de Gaza, nous ne voulons pas qu’ils souffrent », a déclaré Dahlia, 62 ans.

Ayelet Samerano, dont le fils Jonathan a été enlevé, tremblait en parlant. « Mon fils, mon petit-fils. Ces animaux l’ont emmené.

« Ils ont tué des enfants devant leurs parents et tué des parents devant leurs enfants. » Le sommeil est insaisissable, a déclaré Samerano. “Et quand je me réveille, je retourne au cauchemar.”

Ayelet Samerano porte un T-shirt avec son fils enlevé, Jonathan, lors d’un rassemblement à Tel Aviv. Photographie : Rory Carroll/L’Observateur

Elle a accusé le gouvernement de laisser ses proches dans le vide de l’information, mais a exprimé sa confiance dans la décision d’attaquer Gaza. « Je ne m’inquiète pas pour mon armée. Mon armée sait exactement quoi faire.

Le Forum des otages et des familles disparues est un nom générique pour les groupes de proches qui s’organisent via WhatsApp.

Samedi matin, une déclaration ferme a critiqué Netanyahu et son cabinet pour avoir laissé les familles dans le noir alors qu’ils intensifiaient leurs opérations à Gaza. “Cette nuit a été la pire de toutes les nuits”, peut-on lire. « Les familles sont inquiètes du sort de leurs proches et attendent des explications. Chaque minute qui passe semble être une éternité. »

Le forum n’a pas appelé à un cessez-le-feu ni à un échange de prisonniers. “Nous disons à l’armée et au gouvernement de ramener notre peuple”, a déclaré Rubinstein, le porte-parole. « Nous ne leur disons pas comment procéder. Nous disons simplement : « dites-nous quel est le plan ». »