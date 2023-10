Y a-t-il un nouveau film « Mean Girls » qui sort ? Tout ce que nous savons – La vie hollywoodienne

Crédit d’image : Paramount/Kobal/Shutterstock

Près de 20 ans après Méchantes filles première, trois membres de la distribution originale ont été aperçus en train de travailler ensemble sur un projet secret – et ils portaient du rose ! Amanda Seyfried, Lacey Chabert et Lindsay Lohan ont été photographiés début octobre sur le tournage de leur projet, alors les fans meurent d’envie de savoir si un nouveau Méchantes filles le film est en développement.

Continuez à lire pour savoir si un Méchantes filles une suite avec le casting original est en préparation !

Font-ils un nouveau film « Mean Girls » ?

Amanda et Lacey ont toutes deux été photographiées portant des vêtements roses, selon des photos publiées par PERSONNES le 6 octobre. Le Maman Mia L’actrice a été vue entrant dans une caravane alors qu’elle portait un grand sac fourre-tout noir et une robe rose moulante. Quant à Lacey, le Les fantômes des copines du passé La star a été aperçue dans une robe similaire avec un manteau rose clair. Lindsay, cependant, était vêtue de noir pour la journée.

La seule absente de la réunion des Plastics était la reine des abeilles Rachel McAdams. Néanmoins, il est apparu que les trois actrices passaient de bons moments ensemble, puisque Lacey a été vue au volant d’une décapotable argentée qui n’était pas sans rappeler la scène « Monte, perdant, on va faire du shopping ».

Mais la vraie cerise sur le gâteau était l’accessoire que Lindsay transportait sur le plateau : une petite pochette sur laquelle était écrit « Plastics Club Member EST ». 2004. Le mercredi, on porte du rose.

Malgré l’apparence des images, le média a rapporté que Lacey, Lindsay et Amanda tournaient sur un terrain de football de Los Angeles. Il est donc probable qu’ils tournaient une publicité pour le Super Bowl, comme de nombreux acteurs l’ont fait ces dernières années avec leurs célèbres projets. L’une des publicités les plus mémorables du Super Bowl était Briser le mauvaisc’est Bryan Cranston et Aaron PaulLa publicité Pop Corners de .

Néanmoins, l’ensemble du casting d’OG a publiquement exprimé son enthousiasme pour un Méchantes filles suite. En parlant avec David Spade en 2020, Lindsay a noté : « Je pense que je m’accrochais à [Mean Girls] pour une très longue idée. Je voulais revenir avec un Méchantes filles 2 avec le même casting, travaillez avec Tina [Fey] et tout l’équipage encore et [director] Marc Eauxmais tout est entre leurs mains, en réalité.

Dans une interview séparée cette année-là, Rachel a déclaré : « Ce serait amusant de jouer Regina George plus tard dans sa vie et de voir où la vie l’a menée ! »

Deux ans plus tard, Lindsay et Amanda ont confirmé qu’à l’époque, il n’y avait pas de Méchantes filles suite en production qui correspondait à leurs préférences. Tout en discutant du sujet avec Entretien magazine, Amanda a déclaré: «Je tuerais juste pour faire une semaine, nous jouant tous notre propre rôle sur Méchantes filles à Broadway. Parce qu’un Méchantes filles 2 cela n’arrivera jamais, n’est-ce pas ?

En réponse, Lindsay a admis : « Je ne sais pas. J’ai entendu dire qu’il s’agissait d’une comédie musicale et je me suis dit : « Oh non ». Nous ne pouvons pas faire ça. Il faut que ce soit le même ton.’»

Combien de projets « Mean Girls » ont été réalisés ?

Suite au succès du classique intemporel pour adolescents, Freeform a sorti son téléfilm Méchantes filles 2 avec un casting complètement différent, à part Tim Prés» Le principal Duvall fait une apparition.

Le film de 2004 a ensuite été adapté en une production théâtrale musicale du même nom, qui a débuté à Broadway en 2018. En 2020, un film musical a été annoncé comme étant en développement.

En plus des adaptations à l’écran et sur scène, Méchantes filles a également laissé un héritage. Ariana Grande a même relancé les thèmes et les personnages de son clip vidéo «Thank U, Next», dans lequel elle était déguisée en personnage de Rachel, Regina George.