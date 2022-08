Y a-t-il un meilleur moment de la journée pour prendre votre pilule contre la pression artérielle ?

Par Steven Reinberg Journaliste du HealthDay

LUNDI 29 août 2022 (HealthDay News) — Peu importe l’heure du jour ou de la nuit à laquelle vous prenez vos médicaments contre l’hypertension, selon une nouvelle étude.

Les résultats d’un essai randomisé de plus de 21 000 patients hypertendus suivis pendant plus de cinq ans montrent que la protection contre les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et la mort vasculaire n’est pas affectée si les médicaments sont pris le matin ou le soir.

Ces résultats contredisent des recherches antérieures qui suggéraient un avantage important lorsque les médicaments sont pris la nuit.

Pour l’étude, les hommes et les femmes ont été répartis au hasard pour prendre leurs médicaments contre l’hypertension le matin ou le soir. Les chercheurs ont ensuite recherché une hospitalisation pour crise cardiaque, accident vasculaire cérébral ou décès par maladie cardiovasculaire.

Sur une médiane de cinq ans, 3,4 % de ceux qui prenaient leurs médicaments le soir et 3,7 % de ceux qui prenaient leurs médicaments le matin ont été hospitalisés pour une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou sont décédés d’une maladie cardiovasculaire.