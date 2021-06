Y a-t-il un fossé entre Rupali Ganguly et Sudhanshu Pandey ? Deets à l’intérieur

Tout le monde est amoureux de l’émission ‘Anupamaa’, elle est en tête des charts depuis le jour de son lancement. Le casting est également connu pour s’entendre très bien les uns avec les autres et est une équipe amusante. Mais, il y a eu une rumeur selon laquelle « Anupamaa » dirige Rupali Ganguly et Sudhanshu Pandey ont une guerre qui se prépare entre eux.

Apparemment, le casting a été divisé en deux groupes. Il semble que Rupali Ganguly, Alpana Buch, Aashish Mehrotra et Muskan Bamne aient formé un groupe tandis que l’autre comprend Sudhanshu Pandey, Anagha Bhonsale, Madalsa Sharma et Paras Kalnawat. Les rumeurs se sont encore intensifiées lorsque la nouvelle promo de l’émission a été publiée et Sudhanshu Pandey n’a pas tagué Rupali Ganguly tout en la partageant. Cependant, il n’y a toujours pas de confirmation de la rupture à ce jour.

Selon la source de BollywoodLife, « Il n’y a aucune vérité dans ces rumeurs. Nous n’en avons jamais entendu parler. L’ensemble du casting est trop mature pour se livrer à la guerre froide ou au groupisme. Aucune discorde n’a été signalée à la chaîne. De telles histoires circulent par les fans pour créer des guerres de fans. Quelque chose de similaire s’est également produit avec ‘Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin’. »

De plus, lorsque BollywoodLife a contacté Madalsa Sharma, elle a dit: « Quelles conneries! Ce ne sont que des rumeurs. Rien de ce genre ne se passe. »

Dans la série, Kavya est maintenant mariée à Vanraj et vit avec la famille Shah. Elle a aussi du mal à joindre les deux bouts. La gestion de son travail et des tâches ménagères devenait trop difficile pour Kavya et elle engage donc une femme de ménage à temps plein. Pendant ce temps, désespéré, Vanraj a maintenant accepté un travail dans un café et tandis que Baa-Bapuji et Anupamaa ont exprimé leur joie face à sa décision, Kavya s’en prend à l’appeler un « travail subalterne ».