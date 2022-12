Y a-t-il un barrage pour la troisième place de la Coupe du monde 2022 ? Quand c’est et comment le regarder

Les barrages pour la troisième place de la Coupe du monde 2022 sont si proches qu’on peut presque y goûter.

Le 63e des 64 matches de la Coupe du monde 2022, le match pour la troisième place est le match dans lequel aucun fan ne veut voir son pays jouer – même si cela signifie qu’il a probablement plutôt bien joué.

La Croatie s’est déjà qualifiée pour les barrages, après avoir succombé à la défaite 3-0 face à l’Argentine en demi-finale mardi soir, et elle affrontera les perdants de la France et du Maroc en demi-finale de mercredi.

La finale aura lieu au Khalifa International à Al Rayyan, à 5 km à l’ouest du centre de Doha, et accueillera 45 416 fans.

Quand aura lieu le barrage pour la troisième place de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match pour la troisième place aura lieu le samedi 17 décembre 2022, avec un coup d’envoi à 15h GMT (Qatar : 18h, CET : 16h, EST : 10h, PDT : 7h).

Match pour la troisième place de la Coupe du monde 2022 : Croatie vs perdant de la demi-finale 2, 17 décembre, 15h GMT

Meilleures façons de regarder les barrages pour la troisième place de la Coupe du monde 2022

N'oubliez pas que le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2022 est gratuit sur BBC iPlayer au Royaume-Uni. Britannique à l'étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Coupe du monde 2022 gratuitement de partout.

N’oubliez pas que le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2022 est gratuit sur BBC iPlayer au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Coupe du monde 2022 gratuitement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Comment regarder gratuitement la finale de la Coupe du monde 2022

Le Royaume-Uni et l’Australie diffuseront la finale de la Coupe du monde 2022 sur des chaînes gratuites, la BBC et ITV détenant les droits en Grande-Bretagne et SBS la diffusant en Australie.

Droits TV de la finale de la Coupe du monde internationale

Sur quelle chaîne passe la Coupe du monde 2022 ?

ROYAUME-UNI

Tous les jeux au Royaume-Uni sont soit sur la BBC, soit sur ITV.

Etats-Unis

Fox est le détenteur des droits de la Coupe du monde aux États-Unis. Les jeux sont sur les chaînes câblées Fox ou FS1.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez utiliser des services tels que Sling et FuboTV pour obtenir les chaînes Fox. Vous pouvez également regarder les matchs sur Peacock TV avec des commentaires en espagnol.

Canada

TSN montre chaque match. Vous pouvez vous abonner à la diffusion directe ou l’obtenir dans le cadre de votre forfait câble.

TSN (s’ouvre dans un nouvel onglet) (19,99 $/mois ou 199,90 $/an)

Australie

Comme au Royaume-Uni, la couverture de la Coupe du monde 2022 est entièrement gratuite. Vous pouvez regarder les 64 matchs sur la chaîne de télévision SBS et les diffuser en ligne également avec SBS On Demand.

Nouvelle-Zélande

Le fournisseur payant Sky Sports est le détenteur des droits de la Coupe du monde 2022 en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez regarder dans le cadre de votre abonnement Sky ou récupérer un pass Sky Now TV. Il y a aussi un essai gratuit de 7 jours.

Guide VPN

Utilisez un VPN pour regarder la Coupe du monde 2022 depuis l’extérieur de votre pays

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour une partie ou la totalité de la Coupe du monde, vos services nationaux à la demande ne fonctionneront malheureusement pas – le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !). Vous ne pourrez pas le regarder, ce qui n’est pas idéal si vous avez payé un abonnement et que vous souhaitez toujours suivre l’action sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Mais l’aide est à portée de main. Pour contourner cela, tout ce que vous avez à faire est d’obtenir un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux T&C de votre diffuseur. Un VPN crée une connexion privée entre votre appareil et Internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous vous trouvez et ne bloquera pas automatiquement le service pour lequel vous avez payé. Toutes les informations entre les deux sont entièrement cryptées – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix, notamment :

