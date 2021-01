Alors qu’elle était déjà dans le couloir de la mort, la présence de la Compagnie de la Baie d’Hudson au centre-ville de Winnipeg s’est terminée par une soudaineté inattendue. Après avoir annoncé que son ancien magasin phare, très réduit, serait fermé en février, le détaillant a définitivement verrouillé les portes du magasin de 600 000 pieds carrés à la fin du mois de novembre. Moins de deux semaines plus tard, un équipage est arrivé et l’a dépouillé de ses signes.

J’ai un faible pour les grands magasins du centre-ville qui est en partie alimenté par la nostalgie qui les entoure à cette période de l’année. Ma grand-mère a vendu des ceintures et des fondations au long de la démolition Grand magasin Smith à Windsor, en Ontario. Être déposé là-bas pour rentrer à la maison avec elle signifiait parfois une attente un peu terrifiante, du moins pour un petit garçon, dans une réserve remplie de boîtes de vêtements mystérieux qui modelaient le corps.

La fermeture accélérée était, comme tant d’autres, le résultat de la pandémie. La Baie d’Hudson, qui a débuté au 17e siècle en tant que commerçant de fourrures, est l’un des nombreux détaillants qui ont été ébranlés par les fermetures et le ralentissement économique général. Et une fois que la vie reviendra graduellement à la normale, il est peu probable que Winnipeg se retrouve la seule ville confrontée à des problèmes immobiliers post-pandémique.

Mais le vrai grand magasin de ma jeunesse était de l’autre côté de la rivière à Detroit. Avec 2,1 millions de pieds carrés de surface au sol et 51 ascenseurs, le JL Hudson magasin sur l’avenue Woodward rendait ses homologues de Toronto presque chétifs en comparaison. Ça aussi est parti depuis longtemps.

Alors que certains détaillants ont prospéré en ligne et hors ligne pendant la pandémie (essayez d’acheter un vélo), cette année a été particulièrement difficile pour les grands magasins et de nombreux détaillants de vêtements. Aux États-Unis, le détaillant de luxe Neiman Marcus, qui appartient en partie à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, a déposé son bilan et JC Penney n’a été sauvé de l’effondrement total que lorsque deux grandes sociétés de portefeuille immobilier, dont une contrôlée par Brookfield Asset de Toronto La direction l’a acheté principalement pour s’assurer que l’espace dans leurs centres commerciaux reste rempli.