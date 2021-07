COPS dans Wakefield a émis un ordre de « refuge sur place » pour les résidents de la région après que des membres lourdement armés du groupe « mauresque » aient provoqué une confrontation tendue avec la police.

Le 3 juin, des responsables ont conseillé aux habitants de Wakefield et de Reading à proximité de verrouiller leurs portes car les hommes « refusent de déposer leurs armes », a déclaré la police.

Une confrontation tendue entre la police de Wakefield et les membres du groupe «mauresque» a incité l’i95 à fermer Crédit : Reuters

Y a-t-il un abri en place à Wakefield, dans le Massachusetts ?

La confrontation tendue s’est produite sur l’Interstate 95.

L’autoroute a été fermée entre Lynnfield et Stoneham, la police de l’État du Massachusetts demandant aux conducteurs d’éviter la zone.

Neuf hommes armés de fusils et d’armes de poing sont sortis d’un véhicule lors d’un arrêt le long de la route 128 et se sont enfuis dans une zone boisée, selon la police de Wakefield.

Considérés comme étant des membres de « The Rise of The Moors – The Moorish American Arms », ils auraient porté un équipement de style tactique et un assortiment de pistolets et de fusils pour « s’entraîner ».

Selon la police, les hommes « ont prétendu appartenir à un groupe qui ne reconnaît pas nos lois » Crédit : WBZ

Les hommes « ont prétendu appartenir à un groupe qui ne reconnaît pas nos lois », a déclaré la police de Wakefield.

Les autorités ont confirmé que les membres en général du groupe avaient publié une vidéo sur le compte YouTube, Rise of the Moors, le matin du 3 juillet.

Une vidéo montre plusieurs hommes portant des vêtements de camouflage déclarant « nous ne sommes pas anti-gouvernementaux ».

Dans une autre vidéo, l’un des membres déclare : « Nous ne sommes pas anti-policiers, nous ne sommes pas des citoyens souverains. Nous ne sommes pas des extrémistes de l’identité noire.

« La possession d’une arme à feu en soi ne constitue pas une infraction, nous n’avons donc enfreint aucune loi. »

Huit hommes auraient été armés de fusils et d’armes de poing Crédit : Reuters

Les membres du groupe ont-ils été arrêtés ?

Le 3 juillet à 11 heures, la police de l’État a déclaré que tous les suspects restants avaient été placés en garde à vue.

Au total, neuf personnes ont été arrêtées

Aucun blessé ou coup de feu n’a été signalé.

Le Southern Poverty Law Center identifie le mouvement citoyen souverain maure comme un « ensemble d’organisations indépendantes et d’individus isolés » qui « épousent une interprétation de la doctrine souveraine selon laquelle les Afro-Américains constituent une classe d’élite au sein de la société américaine avec des droits et privilèges spéciaux qui leur confèrent une l’immunité souveraine les plaçant au-delà de l’autorité fédérale et étatique.

Des membres du souverain maure ont posté une vidéo de l’impasse tendue Crédit : Rise of the Moors/YouTube

« Les membres des souverains maures, appelés Maures, sont entrés en conflit avec les autorités fédérales et étatiques pour leur refus d’obéir aux lois et aux réglementations gouvernementales », selon le SPLC.

« Récemment, des citoyens souverains maures se sont livrés à de violents affrontements avec les forces de l’ordre. »

En juin, un homme de Los Angeles qui s’est présenté comme un souverain maure a été arrêté à Newark, New Jersey, après s’être enfermé dans la maison d’une femme et l’avoir déclaré sa propriété ancestrale.