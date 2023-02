Y a-t-il plus d’aide envoyée à la Turquie qu’à la Syrie après le tremblement de terre ? | Nouvelles du monde

Alors que les offres d’aide de pays du monde entier ont afflué après la tragédie du tremblement de terre de cette semaine, un clivage marqué peut être observé entre les offres pour la Turquie et celles pour la Syrie.

Des années de guerre civile en Syrie, un contrôle fragmenté du territoire et la condamnation du traitement réservé par le régime au pouvoir à son peuple ont créé des difficultés pour faire parvenir de l’aide dans le pays.

Dans la liste des pays fournissant de l’aide jusqu’à présent, détaillée ci-dessous, Sky News examine ce qui a été promis à chacun de Turquie et Syrie.

ROYAUME-UNI:

premier ministre Rishi Sunak a promis à son homologue turc le “soutien indéfectible” du Royaume-Uni au peuple turc alors qu’il continue de rechercher ses proches.

Une équipe de recherche et de sauvetage britannique de 77 hommes a été envoyée à Gaziantep avec un équipement spécialisé et des chiens de recherche pour vous aider.

Pour la Syrie, le Royaume-Uni a également augmenté son financement à l’organisation d’urgence des Casques blancs et aidera d’autres agences.

États-Unis et Mexique :

Malgré une situation budgétaire intérieure tendue, Président Joe Biden dit que les États-Unis envoient deux équipes de recherche et de sauvetage – 158 personnes au total – en Turquie pour aider après le tremblement de terre, ainsi que des chiens.

Le Mexique a promis des secouristes et du matériel pour la Turquie alors qu’elle se joint aux nations qui réagissent à la crise.

Union européenne et autres pays européens :

Quelque 19 États de l’UE, ainsi que l’Albanie et le Monténégro, se sont associés pour envoyer 1 185 personnes dans le cadre de 27 équipes en Turquie, dont deux équipes médicales dédiées.

Pour la Syrie, il a promis des secours en eau et assainissement, des couvertures, des articles d’hygiène et un financement pour les organisations humanitaires.

Les pays membres concernés sont : l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la Tchéquie, l’Estonie, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et l’Espagne.

La Moldavie a promis 55 secouristes pour la Turquie.

Russie se prépare à envoyer des équipes de secours en Syrie, où les forces militaires russes déployées dans ce pays ont déjà envoyé 10 unités comprenant 300 personnes pour aider à nettoyer les débris et à rechercher des survivants.

La Russie a également proposé son aide à la Turquie, qui a été acceptée.

La Serbie s’est engagée à envoyer 21 sauveteurs et trois officiers de liaison en Turquie.

La Suisse a promis au moins 102 membres du personnel de recherche et de sauvetage ainsi que 14 chiens spécialement entraînés en Turquie.

Les Nations Unies:

L’ONU affirme avoir déployé plus de 50 équipes d’intervention d’urgence et de recherche et de sauvetage dans la région dans le cadre de sa réponse au tremblement de terre.

Cependant, son aide à la Syrie a dû être interrompue en raison du mauvais état des routes et de problèmes logistiques.

Le Fonds central d’intervention d’urgence des Nations Unies a également débloqué 25 millions de dollars (20,6 millions de livres sterling) d’aide financière.

L’ONU affirme que son Fonds humanitaire transfrontalier pour la Syrie, qui a alloué 138 millions de dollars en 2022, est actuellement épuisé et demande aux donateurs de continuer à soutenir les activités de 2023 en mettant l’accent sur la réponse au tremblement de terre.

Afrique:

L’Algérie s’est engagée à envoyer 89 personnes ainsi que 210 tonnes d’aide humanitaire à la Turquie.

La Tunisie a promis de faire don de 14 tonnes de couvertures et de nourriture, et a fait appel à des médecins bénévoles pour la Turquie.

Image:

Des volontaires distribuent de l’aide aux habitants d’Antakya, dans le sud de la Turquie Pic: AP



Asie:

La Chine fera un don de 4,9 millions de livres sterling à l’effort de secours en Turquie et a envoyé du personnel de secours pour aider à la réponse. La Croix-Rouge chinoise a également promis 167 000 £ à la Turquie et à la Syrie.

L’Inde a envoyé 100 personnes pour aider à l’opération d’urgence, y compris des équipes de chiens, ainsi que des ressources de secours. Des médecins et des ambulanciers se préparaient également à se rendre dans la région. Tout cela est destiné à la Turquie.

Le Japon a promis 75 personnes pour aider à la réponse en Turquie.

La Malaisie s’est engagée à envoyer 70 personnes pour aider la Turquie.

Le Pakistan a déclaré qu’il enverrait une équipe de recherche et de sauvetage de 52 personnes et une équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain, qui comprend des spécialistes, des chiens renifleurs, du matériel de recherche et une équipe médicale composée de médecins de l’armée, de personnel infirmier et de techniciens en Turquie.

En outre, il a promis 25 tonnes de biens de secours, dont un hôpital mobile pour la Turquie.

La Corée du Sud a déclaré qu’elle enverrait 60 membres du personnel de recherche et de sauvetage ainsi que des fournitures médicales et une aide financière de 4,2 millions de livres sterling à la Turquie.

Taïwan s’est engagé à envoyer 40 experts en recherche et sauvetage dans la région ainsi qu’une aide financière de 167 000 £ à la Turquie.

Moyen-Orient:

Israël a promis 150 ingénieurs, médecins et autres travailleurs humanitaires.

La Jordanie envoie mercredi des avions d’aide à la Turquie et à la Syrie pour aider à l’urgence, tandis que des convois terrestres de médicaments et de fournitures médicales doivent partir jeudi.

Le Liban, encore sous le choc de la Explosion de Beyrouth catastrophe, envoie des secouristes en Turquie pour apporter leur aide.

Le Qatar a déclaré qu’il enverrait 120 secouristes ainsi qu’un hôpital de campagne, des secours, des tentes et des approvisionnements en eau en Turquie.

Les Émirats arabes unis se sont engagés à envoyer des équipes de recherche et de sauvetage et du matériel médical, ainsi qu’à établir un hôpital de campagne pour la Turquie.

Pour la Syrie, il a promis 11,4 millions de livres sterling d’aide humanitaire, promis du matériel médical et envoyé des équipes de recherche et de sauvetage.

Océanie:

La Nouvelle-Zélande a fait don de 527 000 £ au Croissant-Rouge turc et de 264 000 £ au Croissant-Rouge arabe syrien.