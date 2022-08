Y a-t-il plus à Darren Bailey? – Section locale de Shaw

La déclaration du sénateur d’État Darren Bailey en 2022 sur le fait que Chicago est un «enfer rongé par la criminalité» me rappelle la déclaration de Trump en 2018 sur Haïti, El Salvador et les nations africaines étant des «pays s—hole». La similitude entre les termes pourrait être la tentative de Bailey de rallier la base Trump et d’attiser les préjugés dans divers autres groupes.

Comme Trump, Bailey utilise un langage grossier et une hyperbole. Il a une incapacité à évaluer avec sagesse et précision les questions morales. Sa tentative de comparer l’avortement à l’Holocauste a laissé de nombreuses personnes stupéfaites et consternées et ses efforts pour séparer Chicago du reste de l’Illinois semblaient être une cascade stupide et une perte de temps.

En juin 2022, Trump a approuvé Bailey.

Au fur et à mesure que la campagne des gouverneurs progresse, davantage de mots et d’actions de type Trump peuvent émaner de Bailey. Est-ce le manuel de la campagne Bailey ? C’est tout ce qu’il y a?

Jim Baumann

Lac de cristal