Y a-t-il la grippe aviaire dans les eaux usées de Californie ?

Une augmentation inhabituelle du nombre de virus grippaux détectés dans les usines de traitement des eaux usées en Californie et dans d’autres régions du pays fait craindre à certains experts que la grippe aviaire H5N1 puisse se propager plus loin et plus rapidement que ne le pensaient initialement les responsables de la santé.

Au cours des dernières semaines, la surveillance des eaux usées dans 59 des 190 stations d’épuration municipales et régionales des États-Unis a révélé une augmentation hors saison des virus de la grippe A – une catégorie qui comprend également le H5N1.

Les tests – qui visent à surveiller la prévalence des virus grippaux « normaux » qui affectent les humains – ont également montré une tendance à la hausse modérée à élevée sur 40 sites à travers la Californie, dont San Francisco, Oakland et San Diego. Presque toutes les villes testées dans la Bay Area présentent une augmentation modérée à élevée des virus de type A.

Alexandria Boehm, professeur de génie civil et environnemental à l’Université de Stanford et chercheuse principale et directrice de programme pour Eaux uséesSCAN — un réseau de surveillance des maladies infectieuses géré par des chercheurs des laboratoires de Stanford, de l’Université Emory et de l’organisation de recherche en sciences de la vie d’Alphabet Inc. — a pris soin de noter qu’une augmentation du virus de la grippe humaine A dans les eaux usées ne signifie pas nécessairement que la grippe aviaire est présente . Cependant, cela soulève cette question.

Certains experts craignent que le H5N1 passe essentiellement inaperçu, se propageant sans être détecté parmi les oiseaux, le bétail et éventuellement les humains, et affirment que l’augmentation des résultats de tests positifs dans les stations d’épuration pourrait en être une indication. Ils craignent que si le virus continue de se propager parmi le bétail, il existe un risque plus élevé que le virus mute d’une manière qui le rende encore plus menaçant pour les humains.

« Il semble y avoir une épidémie dans toute la Californie et, autant que je sache, ils n’ont pas encore signalé de vaches infectées dans cet État », a déclaré Marc Johnson, professeur de microbiologie moléculaire et d’immunologie à l’Université du Missouri, faisant référence à au groupe de points jaunes et orange sur la carte WastewaterSCAN.

Johnson fait partie d’un certain nombre d’experts qui exhortent les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis à tester spécifiquement le H5N1 et à rendre ces résultats publics.

La grippe aviaire a été identifiée positivement dans 42 troupeaux de bovins répartis dans neuf États, ce qui suggère que sa propagation a été quelque peu limitée. Cependant, les tests de surveillance des eaux usées montrent une augmentation des virus de la grippe dans 23 États, dont certains ont connu des épidémies dans des fermes laitières.

Boehm a déclaré qu’ils effectuaient des tests dans 41 États ; tous les États ne participent pas au programme académique WastewaterSCAN.

Jusqu’à présent, aucun troupeau n’a été infecté en Californie, qui est le plus grand producteur de lait du pays. L’État fournit environ 20 % du lait du pays, abrite environ 1 300 fermes laitières et compte environ 1,7 million de vaches laitières.

La plupart des virus de la grippe humaine sont saisonniers, arrivant à l’automne et disparaissant au début du printemps. Par conséquent, trouver le virus dans les eaux usées pendant ces périodes est « ce à quoi nous nous attendrions lorsqu’il y a plus de cas de grippe dans les hôpitaux, plus d’hospitalisations, plus de visites aux urgences », a déclaré Boehm, professeur à Stanford.

« Ce que nous avons remarqué cette année, c’est qu’après la saison grippale, une fraction des stations d’épuration des eaux usées que nous avons étudiées, et lorsque nous les avons examinées de près fin avril, a enregistré des augmentations », a-t-elle déclaré, y compris certaines d’entre elles. « évident » comme deux à Amarillo, au Texas, où ils savaient que le virus H5N1 avait été détecté chez des bovins laitiers à proximité.

L’équipe a contacté le service de santé publique local et a obtenu l’autorisation de tester le virus de la grippe aviaire. C’était un match. Il en était de même pour les eaux usées d’une usine de Dallas.

Boehm a déclaré que les résultats suggèrent que les augmentations observées sur ces autres sites – 59 des 190 qu’ils suivent – ​​pourraient également être dues à la grippe aviaire.

Elle a déclaré que les sites qu’ils examinent traitent des eaux usées municipales et non agricoles, « ils ne reçoivent donc pas de ruissellement agricole. »

Au lieu de cela, du moins dans le cas d’Amarillo, il s’agit probablement de centres de transformation de produits laitiers autorisés – « des endroits qui fabriquaient du fromage ou du yaourt… qui avaient un permis de rejet dans le flux de déchets ».

La cause de la tendance à la hausse sur d’autres sites n’est pas claire. Mais si cette hausse est le résultat de l’arrivée de produits laitiers infectés par la grippe aviaire dans le flux des déchets municipaux – et comme le lait est généralement transporté par camion des laiteries vers les centres de transformation – la source de l’infection n’est probablement pas trop loin. Ces sites positifs fournissent un indicateur géographique que les responsables de la santé publique peuvent examiner de plus près. (Le CDC a déclaré que la pasteurisation du lait tue le virus.)

Johnson, qui a développé un test H5N1 pour tester les eaux usées du Missouri, a été invité par les autorités fédérales à ne pas utiliser le test de peur que cela puisse « ajouter à la confusion ».

« C’est l’exemple parfait de la raison pour laquelle il est logique » de tester spécifiquement le H5N1 dans les eaux usées, a-t-il déclaré. « Parce qu’alors vous saurez s’il s’agit vraiment de H5, car peu importe d’où il vient, s’il apparaît en Californie, cela veut dire quelque chose. »

Johnson a déclaré que si les tests montrent qu’il s’agit du H5N1, il pourrait y avoir des vaches infectées en Californie.

Le CDC surveille environ 600 sites, et « ce que nous constatons, ce sont des augmentations très localisées qui sont hors saison pour la grippe saisonnière », a déclaré Amy Kirby, chargée de mission principale à la branche de prévention des maladies d’origine hydrique du CDC.

Elle a dit que lorsqu’ils constatent ces augmentations, ils examinent la situation de plus près.

Dans une interview vendredi, elle a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de fournir plus d’informations, car l’agence était en train de « finaliser ces données et de les vérifier pour s’assurer qu’elles sont correctes ».

Tom Skinner, porte-parole du CDC, a déclaré que les données seront disponibles mardi sur le tableau de bord de l’agence sur la grippe aviaire. Il a déclaré dans un e-mail que certains des sites consultés se trouvaient en Californie, mais a refusé d’ajouter plus d’informations jusqu’à ce que l’agence ait publié son propre tableau de bord.

Pour certains chercheurs, l’augmentation du nombre de virus détectés dans les eaux usées est un appel à l’action.

« Je pense que nous avons ici une bonne opportunité de nous préparer au pire des cas », a déclaré John Dennehy, virologue au Graduate Center de la City University of New York. «Maintenant, nous savons que c’est là. Nous savons qu’il n’a pas encore été transmis aux humains, mais pouvons-nous mobiliser l’infrastructure de santé publique pour se préparer à l’avance si cette infection devait passer des vaches aux humains ? Est-ce que ça vient du lait ? Ou un autre moyen ?

C’est dans le laboratoire de Dennehy que le test des eaux usées du coronavirus de la ville de New York a été développé.

Dennehy et son collègue Denis Nash – professeur distingué d’épidémiologie et directeur exécutif de l’Institute for Implementation Science in Population Health de l’Université de la ville de New York – ont déclaré que ce n’est que depuis 2020 environ que les chercheurs utilisent la surveillance des eaux usées pour surveiller la santé publique.

Elle est désormais considérée comme une méthode de surveillance de « première ligne » consistant à recueillir des informations sur les épidémies de grippe, de poliomyélite, de rhinovirus et d’autres maladies. Mais cette initiative est largement motivée par les universitaires et les agences locales.

Dans le cas de la grippe aviaire, un système de surveillance et de messagerie plus centralisé ou organisé est nécessaire, ont-ils déclaré.

« Je pense que la chose importante ici est que le CDC devrait décrire ce qui se passe avec la grippe A dans les eaux usées », a déclaré Nash. « C’est formidable que les universitaires le fassent. Nous intervenons tous parce qu’il semble souvent que le gouvernement soit un peu en retard ou tout simplement pas engagé. Mais en réalité, c’est le CDC qui devrait diriger ce projet. »

Les appels aux centres de traitement des eaux usées de Santa Cruz et d’Oakland sont restés sans réponse. Une question adressée à un responsable du centre de traitement des eaux usées de l’UC Davis, qui montre une légère hausse, est également restée sans réponse.