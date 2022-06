Y a-t-il des taxes sur les gains dans les casinos en France ?

Qu’en est-il de la fiscalité sur les gains de casino ? Dans l’Hexagone, les gains perçus des jeux de hasard ne sont pas assimilés à des revenus et sont nets de tous prélèvements sociaux ou fiscaux.

La raison en est simple : le gain est exceptionnel. Et c’est à ce titre qu’un produit des jeux de hasard n’est pas soumis à l’impôt.

Nul besoin, non plus, de procéder à une déclaration auprès de l’administration fiscale.

En revanche, si on fait un placement lucratif de ces gains (assurance vie, plan épargne, etc) les plus-values sont soumises à déclaration et imposables. Selon les investissements ou les placements, on sera imposé l’année suivante en fonction des revenus ainsi générés.

Autrement dit, le Ministère de l’Économie et des Finances examinera avec soin ce que nous allons en faire.

À chaque placement, sa fiscalité :

Il n’y a pas de taxes en dessous d’un certain plafond pour les livrets traditionnels (Livret A, LDD ou LEP),

Les assurances-vie donnent lieu à des prélèvements sociaux

Les actions sont sujettes à l’impôt sur les plus-values.

L’État se sert à la source

Il ne faut pas, pour autant, en déduire qu’on aurait échappé à la vigilance de l’État : il perçoit déjà plusieurs milliards d’euros sur les mises, ce qui fait qu’il ne s’intéresse plus aux gains.

Sur les 15,8 milliards d’euros de mises réalisées auprès de la FDJ en 2018, l’Etat en a collecté 3,3 milliards.

Les prélèvements sociaux et fiscaux sur les casinos s’élèvent à environ 1,2 milliard d’euros par an et ceux liés au poker, 77 millions.

Les jeux d’argent rapportent donc au fisc de l’ordre de 5,5 milliards d’euros. Ce bénéfice est au-dessus de ce que rapportait l’ISF avant sa transformation en IFI, ou l’équivalent d’environ 6% du montant total de l’impôt sur le revenu.

Quand l’État prélève-t-il ?

Les rapports supérieurs à 1 500 euros sont imposés et soumis à un prélèvement social de 13,7 % au nom de la CSG, mais ce sont les casinos qui s’en chargent. La somme que l’établissement remet au joueur est une somme nette.

L’argent tiré des machines à sous est taxé à 11,2%, quoiqu’il arrive.

Les jeux de casino en ligne étant autorisés par l’État français, les gains ne sont imposables que s’ils représentent une activité professionnelle.

Signalons que les joueurs problématiques représentent 5 % de la population de joueurs, mais 40 % du chiffre d’affaires des opérateurs (Observatoire des jeux, 2019).

Les cas de donation

En cas de donations à des membres de la famille du gagnant, il s’acquittera d’une taxe fiscale sur les sommes versées. Au-delà des sommes quiautorisent les franchises d’impôt entre parents et enfants, la grille tarifaire des donations soumises à taxation s’appliquera intégralement

Les gains des joueurs professionnels de poker sont considérés comme un salaire, et donc imposables.

Pour eux, les bénéfices sont à reporter dans la catégorie dite des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) quand :

Le jeu nécessite une maîtrise et une stratégie.

Vous êtes joueur professionnel de poker ou de bridge, c’est-à-dire que vous gagnez régulièrement des sommes importantes.

Si vous êtes joueur amateur de bridge ou de poker, ne déclarez pas de gains.

Joueurs frontaliers

Les règles ne sont pas les mêmes pour un casino terrestre et un casino en ligne.

Les frontaliers gagnent en Suisse peuvent rencontrer deux types de situations : une exonération des gains de jeux d’argent ou un impôt anticipé sur les gains.

À l’origine terrestres, les casinos occupent désormais largement l’espace numérique. Depuis la crise sanitaire, pratiques et accessibles à tout moment, les casinos en ligne permettent aux joueurs de pouvoir jouer depuis leur canapé, en toute intimité.

Aujourd’hui, les casinos en ligne redoublent d’inventivité pour attirer toujours plus de joueurs, avec des bonus de bienvenue et l’allongement permanent des catalogues de jeux.

En matière d’accréditation des casinos en ligne, la France impose cependant des normes beaucoup plus strictes que ne le fait son homologue helvétique.

En France, les jeux de hasard tels que les machines à sous, les jeux de roulette ou le blackjack sont interdits s’ils sont joués sur une plateforme web. Par ailleurs, tous les types de poker ne sont pas autorisés, on ne peut pratiquer seulement que le Texas Hold’em poker et l’Omaha Poker.

La taxation concerne l’activité des casinos et les mises qu’ils encaissent, plutôt que le vainqueur par chance d’un retour exceptionnel sur son passe-temps favori. Le fisc ne s’intéresse vraiment aux bénéfices du divertissement que dans le cas où on pourrait les transformer en ressources permanentes et durables ou en profil de carrière de joueur international !