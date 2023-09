Y a-t-il des raisons de s’inquiéter pour la défense géorgienne ? Examen des premiers résultats

ATHÈNES, Géorgie — Il restait 76 secondes à jouer en première mi-temps samedi soir lorsque Kirby Smart a demandé un temps mort. C’était parfaitement logique : l’adversaire surpassé, UAB, était à 30, et l’offensive géorgienne avait marqué trois touchés consécutifs, alors Smart voulait donner le ballon à son attaque une fois de plus.

Au lieu de cela, le puissant UAB a conduit pour le touché. Oups, a reconnu Smart lundi, même si, philosophiquement, il recommencerait.

« Je veux être agressif et toujours essayer de récupérer le ballon pour notre équipe et toujours faire confiance aux joueurs », a-t-il déclaré.

En d’autres termes, faites preuve de confiance envers les joueurs défensifs. Pour paraphraser une phrase de « Animal House » : « Vous avez (merdé), vous nous avez fait confiance !

Un autre moment révélateur est survenu lors de la conférence de presse d’après-match de Smart lorsqu’il a déclaré : « Je pense que nous avons une bonne défense. Je ne sais pas si c’est génial.

Voilà donc le problème. Toutes ces inquiétudes concernant l’état de l’offensive géorgienne, savoir si elle a commencé trop lentement, si Carson Beck est bon, étaient sans doute moins importantes si vous partiez du principe que la défense géorgienne serait excellente. Peut-être pas une année 2021 géniale sur le plan générationnel, mais très bonne, et après deux matchs, cela semblait être le cas. Mais au cours des deux dernières semaines, il a cédé 14 points et 21 à la Caroline du Sud et à l’UAB, tous sauf un de ces touchés contre la véritable défense de la première équipe.

Cela ne semble peut-être pas une inquiétude immédiate face à une attaque d’Auburn qui a totalisé 24 points en deux matchs contre des équipes de conférence de puissance. Mais c’est le premier match à l’extérieur de la Géorgie, et la situation se dessine dans son ensemble : y a-t-il des raisons de s’inquiéter pour la défense géorgienne ?

Ainsi, le deuxième regard de cette semaine, en revoyant la victoire contre Auburn et en entendant Smart, mène avec, eh bien :

La défense

Le premier mot ici va à Smart, qui, lorsque je lui ai posé des questions sur la défense contre la course, a résumé brièvement l’unité dans son ensemble :

« Écoutez, notre niveau de défense ici est si élevé que ce que nous considérons comme un bon jeu contre d’autres personnes… », a déclaré Smart, sans terminer sa réflexion, mais le point était évident. «Nous jouons contre un bon lanceur et des receveurs de passes, nous allons abandonner un tas de jeux, mec. Vous devez accepter cela. C’est la façon dont vous réagissez à cela qui est la plus importante.

Réponses : la défense de la première équipe de Géorgie a réalisé des blanchissages en seconde période contre la Caroline du Sud et l’UAB, tout comme elle a mieux joué dans la seconde moitié du Peach Bowl (Ohio State a été limité à 13 points, seulement un panier au quatrième quart). ). Et la défense de l’année dernière a connu quelques matchs inégaux en début de saison, en cédant 22 chacun à Kent State et au Missouri.

Samedi, les dégâts n’ont été que sur deux drives, chacun situationnel : Mekhi Mews a tâté pour donner à UAB un terrain court (36 yards), et il a capitalisé ; puis l’UAB s’est lancé dans l’offensive de deux minutes et a marqué, donnant l’impression que le temps mort de Smart était mal utilisé.

Mais au sein de ces motivations se trouvent les préoccupations.

Le premier entraînement comprenait une formation astucieuse aboutissant à une course de 16 verges, puis une troisième passe bien conçue pour un touché. Deux jeux, d’ailleurs, où l’expérience de Javon Bullard dans le secondaire aurait aidé, mais certains autres joueurs des sept derniers doivent s’arrêter.

Les deux minutes d’entraînement, quant à elles, ont montré des signes de relâchement de la défense. Le quart de l’UAB Jared Zeno a récolté 19 verges lors d’une mêlée lorsque le plaqueur de nez Zion Logue a dû effectuer le plaquage vers le bas du terrain. Daylen Everette a été surpris en train de regarder du mauvais côté lors d’une passe de 19 verges. Tykee Smith a été battu sur une inclinaison intérieure pour le touché.

L’astuce contre cette défense est-elle de simplement jouer vite et en descente, comme l’a fait la Caroline du Sud en première mi-temps ? La question est de savoir si cela est durable. La Caroline du Sud a découvert que ce n’était pas le cas parce que la Géorgie avait davantage réussi la passe. Et l’UAB n’a pas eu beaucoup de succès à part ces deux drives : 13 jeux pour 106 yards sur ces deux drives, et 25 jeux pour 57 yards le reste du match.

Mais ce n’était que l’UAB. Et une semaine avant que la Caroline du Sud ne connaisse le succès lorsque Spencer Rattler est sorti en tirant et en se bousculant et que les Gamecocks ont presque ignoré le jeu de course. Et j’arrive ainsi à mon point suivant.



Xavian Sorey Jr. (18 ans) et la défense géorgienne accordent 3,48 verges par course cette saison. (Dale Zanine / USA aujourd’hui)

Arrêter la course

Les équipes ne courent toujours pas sur la Géorgie. Le défenseur partant de l’UAB a totalisé 17 verges en sept tentatives. Oui, peut-être que les équipes n’essaient pas de courir, mais elles n’en voient apparemment pas assez sur bande pour penser qu’elles le peuvent. La Géorgie ne se classe actuellement qu’au huitième rang de la SEC en termes de verges autorisées par course (3,48), mais elle est faussée par le match de l’UT Martin, lorsque le QB a couru cinq fois pour 51 verges. Au cours des trois derniers matchs, la Géorgie a produit 3,6 verges par course ajustées en fonction du sac. Cela pourrait être intéressant si quelqu’un décidait de s’engager à essayer de se présenter contre la Géorgie, et Auburn possède le deuxième plus grand nombre de verges au sol de la SEC. Mais environ un tiers de cela est dû au QB, et les chiffres d’Auburn contre les équipes de la conférence de puissance ne sont pas forts : 3,6 yards par course en Californie et 3,1 au Texas A&M.

La défense contre les courses ne concerne pas tant les joueurs de ligne défensive, mais plutôt les joueurs de deuxième niveau qui arrêtent les courses avant qu’elles ne deviennent des jeux explosifs. Il s’agit des sept derniers qui arrivent pour éliminer les points. C’est là que la Géorgie a été si bonne ces dernières années, pas seulement sur la ligne défensive, et ils ont les joueurs pour réaliser ces jeux, pour voler vers le ballon. Smael Mondon, qui a raté une grande partie de l’été en raison d’une blessure au pied, vient tout juste de retrouver une pleine santé. Malaki Starks et Bullard sont des meneurs de jeu. Chaz Chambliss commence largement en raison de sa capacité à arrêter la course.

C’est le reste de ce que Smart a dit lorsque je lui ai demandé ce qu’il pensait de la défense contre la course : « Elle a été très bonne par à-coups, et elle a été vraiment mauvaise par à-coups. Le thème commun est la cohérence et la performance. Ce n’est pas jeu par jeu, c’est parfois série par série. Nous avons eu la chance de jouer avec beaucoup de joueurs. C’est bien, on a gagné en profondeur en faisant ça. Nous avons parfois joué de manière très dominante, parfois contre des adversaires inférieurs. … Notre essaim vers le ballon, je pense, a été bon. J’aime la façon dont nos gars volent. J’aime la façon dont ils jouent, j’aime la passion avec laquelle ils jouent. Et contrôler la ligne de mêlée est quelque chose que nous devons faire. Si nous ne le faisons pas, c’est le strict minimum.

ALLER PLUS LOIN Brock Bowers, n°1 de Géorgie, actionne à nouveau l’interrupteur : premières réflexions sur la victoire de l’UAB

Quelques puces défensives supplémentaires

• La Géorgie se classe au deuxième rang de la SEC en matière de défense contre les troisièmes essais, limitant ses adversaires à 26 pour cent. C’est le même pourcentage que l’année dernière, qui était la première de la SEC.

• Il est à noter que Dan Jackson, en sécurité, a pris le départ après David Daniel-Sisavanh la semaine dernière. Même si Jackson a bien joué, c’était une indication de ce qui leur manque avec l’absence de Bullard.

• Jamon Dumas-Johnson était juste derrière le jeu lors du premier touché de l’UAB. Il a déclaré lundi que son jeu jusqu’à présent avait été « moyen ». Je dirais plus incohérent. Smart a été invité à l’évaluer et a commencé par qualifier « Pops » de bon leader qui a une bonne idée de ses coéquipiers. Il n’a pas abordé la pièce de Dumas-Johnson.

• Le sac de Warren Brinson lors du premier drive est survenu alors qu’il venait de battre son homme, et Chambliss a également percé, Brinson est arrivé en premier. Ce n’était qu’une course à quatre.

• Mondon était au courant de l’interception de Tykee Smith.

• Everette a effectué un bon arrêt au troisième essai en protégeant un homme dans l’enclave. Ensuite, il a eu quelques jeux dans lesquels il doit s’améliorer. Il est toujours en chantier.

ALLER PLUS LOIN Emerson : Le calendrier de la Géorgie nous laisse nous demander quoi penser. Les bouledogues sont-ils un mystère ?

L’infraction

C’était le quatrième départ en carrière de Beck, et vous pouvez le voir devenir plus à l’aise chaque semaine. La semaine dernière, j’ai souligné qu’à certains moments, il ne semblait pas vérifier ou du moins avait fait le mauvais choix quant à l’endroit où lancer. Lors du premier jeu de samedi soir, Beck a semblé suivre sa progression avant de s’installer sur Dominic Lovett grand ouvert au milieu. C’était peut-être la conception, c’était peut-être les progressions. Mais il convient de le souligner : l’UAB n’en a précipité que quatre, donc les chiffres auraient dû fonctionner contre la Géorgie, mais l’élargissement du peloton a permis à Lovett de s’ouvrir.

Beck a également obtenu un gain de 26 verges sur un troisième essai lorsqu’il a attendu que Marcus Rosemy-Jacksaint s’ouvre et l’a trouvé sur une courte passe.

Et lors du catch and run de 41 verges de Brock Bowers, Beck a détourné le regard de la défense avant de lancer le ballon à Bowers, laissant suffisamment d’espace à Bowers pour s’ouvrir et faire son truc.

Un sack qui a mis fin au deuxième entraînement est survenu alors que Beck semblait essayer de sortir trop rapidement de la poche. Il devait garder ses pieds et regarder à gauche, là où Mews était ouvert, mais il y eut un blitz du côté gauche et Beck semblait trop en être conscient.

Beck a été meilleur que prévu en tant que brouilleur et a converti un troisième essai avec ses jambes samedi. Mais il se demande encore quand quitter la poche.

Quelques observations supplémentaires :

• La Géorgie a le troisième plus grand nombre de tentatives de passes dans la SEC, et c’est l’équipe qui est en tête. (Seulement 14 % des tentatives de passes de l’équipe ont eu lieu au quatrième quart-temps.) Et la plupart des passes ont eu lieu au premier essai : 50,6 % au premier essai, contre 42,7 % du temps pour l’équipe de l’année dernière. Oui, il s’agit d’un petit échantillon cette année, mais il convient de le noter.

• Daijun Edwards est désormais clairement le meilleur arrière de l’équipe ou du moins le plus fiable. Il est méthodique dans sa course et semble exploiter tous les mètres disponibles au milieu. Mais aussi bon qu’il soit, ce n’est pas une vache à cloche. Ce joueur n’est probablement pas disponible cette année avec Branson Robinson absent, Roderick Robinson toujours en train d’acquérir de l’expérience et Kendall Milton aux prises avec des blessures. Mais la combinaison d’Edwards et de ce que les entraîneurs peuvent tirer de tout le monde peut être un complément au jeu de passes.

• Bowers avait l’air d’être le premier lu sur toutes ses prises. Mais je vois ce que le staff faisait avec Bowers les premières semaines, minimisant ses coups et développant des armes ailleurs. Ce n’est pas un hasard si ses objectifs ont considérablement augmenté au cours des deux dernières semaines.

Oscar Delp est encore un peu rude dans son blocage. Il a eu une pénalité de retenue dans la zone rouge et a laissé son homme s’enfuir sur une première passe, forçant un retrait. Il a également semblé manquer le bloc sur l’écran rapide qui a presque fini par être un choix six.

• Dillon Bell continue de bien paraître par à-coups en queue et obtient progressivement plus de courses chaque semaine. Je ne suis pas sûr qu’ils continueront à augmenter si Robinson et Milton reviennent, ou si Bell revient au rôle de type Deebo Samuel vers lequel les entraîneurs le préparent. Aussi tentant que cela puisse être de continuer à utiliser Bell dans ce rôle hybride, ils ne veulent pas non plus nuire à son développement au poste de receveur si c’est sa meilleure position.

• Le catch-and-run de 50 verges de Rosemy-Jacksaint au troisième quart l’a vu grand ouvert, les deux sécurités et un corner suivant CJ Smith plus loin sur le terrain. C’était un jeu bien conçu, même si les entraîneurs de l’UAB reprocheront à leurs défenseurs de couvrir trois fois un joueur et de laisser le receveur le plus expérimenté ouvert.

• Vous vous souvenez que les écrans des récepteurs dans la zone rouge n’allaient nulle part contre la Caroline du Sud ? Eh bien, les entraîneurs ont essayé à nouveau, cette fois contre Arian Smith, et il a marqué. Je ne veux pas s’en prendre à Rosemy-Jacksaint, mais cela a semblé échouer contre la Caroline du Sud parce que ce jeu ne correspond pas vraiment à ses compétences. Cela semble tout à fait dans l’allée de Smith, ainsi que de Lovett, qui a organisé le touché du feu vert contre la Caroline du Sud avec un bon gain sur un écran.

• Et enfin, une note de blessure : Ladd McConkey tentera de s’entraîner lundi, après un arrêt de deux semaines pour reposer son dos. À partir de là, selon Smart, ils verront ce qu’il peut faire.

(Photo du haut de Warren Brinson : Jeffrey Vest / Icon Sportswire via Getty Images)