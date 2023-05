Y a-t-il des avantages pour le TDAH chez l’enfant ?

Jami Demuth est la mère de trois enfants adolescents, qui ont tous un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Sa stratégie parentale ? Elle les encourage à trouver des moyens d’utiliser leurs symptômes de TDAH à leur avantage.

« Je dis tout le temps à mes enfants, [ADHD] est votre plus grande superpuissance », déclare Demuth. « Et je le crois à 100 %. Oui, il y a des défis qui vont avec. … Mais dans l’ensemble, le fait d’être une superpuissance l’emporte certainement sur ces défis.»

Ce n’est peut-être pas le cas pour tous les enfants. Et il est toujours important de gérer les symptômes du TDAH. Mais souvent, reconnaître les traits positifs et aider votre enfant à se concentrer sur eux peut renforcer la confiance et lui apprendre à surmonter les obstacles.