Y a-t-il déjà eu un match de championnat de conférence en site neutre ?

La NFL pourrait jouer un match de championnat de l’AFC sur site neutre cette post-saison. Étais-ce déjà arrivé avant?

À la suite du match de la semaine 17 entre les Bills de Buffalo et les Bengals de Cincinnati qui n’a pas été joué jusqu’à sa fin, il existe plusieurs scénarios cette saison qui pourraient se terminer dans le championnat de l’AFC sans avantage sur le terrain.

Le jeu se jouera sur un site neutre dans les scénarios suivants, H/T ESPN:

Si Buffalo (12-3) et Kansas City (13-3) gagnent ou font match nul, un match de championnat Bills-Chiefs se déroulera sur un site neutre.

Si Buffalo et Kansas City perdent tous les deux et que Baltimore gagne ou fait match nul, un match de championnat Bills-Chiefs se déroulerait sur un site neutre.

Si Buffalo et Kansas City perdent tous les deux et que Cincinnati (11-4) gagne, un match de championnat Bills ou Bengals contre Chiefs se déroulerait sur un site neutre.

Cela soulève la question, est-ce que cela s’est déjà produit auparavant?

Un championnat de conférence de site neutre a-t-il déjà eu lieu lors des éliminatoires de la NFL ?

Autant que nous puissions dire sur la base d’un ensemble de données qui a gratté FiveThirtyEight’s données, non, un championnat de conférence n’a jamais été joué sur un site neutre. En fait, aucun match d’après-saison de quelque type que ce soit n’a été joué sur un site neutre en dehors des matchs du Super Bowl.

Les jeux de sites neutres ne sont cependant pas complètement étrangers à la NFL. Le Super Bowl se joue chaque année sur un «site neutre» (à l’exception des deux dernières années lorsque les Buccaneers de Tampa Bay et les Rams de Los Angeles se sont qualifiés pour le match pour le titre lorsqu’il a été joué dans leur stade à domicile).

La NFL a également disputé plusieurs matchs à l’étranger à Londres, en Allemagne et au Mexique. D’autres ont été déplacés aux États-Unis en raison des conditions météorologiques, les deux plus récents étant les Bills jouant un match à domicile à Detroit cette saison et les Saints jouant un match à domicile à Jacksonville la saison dernière.