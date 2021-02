Y a-t-il déjà eu de la vie sur Mars? Le rover Perseverance de la NASA à découvrir alors qu’il se prépare à atterrir

Sept mois dans l’espace, une mission qui a duré des décennies et qui a coûté des milliards de dollars, tout cela pour répondre à la question: y a-t-il déjà eu de la vie sur Mars?

Le rover Perseverance de la NASA se prépare à atterrir sur la planète rouge jeudi pour rechercher des signes révélateurs de microbes qui auraient pu y avoir existé il y a des milliards d’années, alors que les conditions étaient plus chaudes et plus humides qu’aujourd’hui.

Au cours de plusieurs années, il tentera de collecter 30 échantillons de roche et de sol dans des tubes scellés, qui seront finalement renvoyés sur Terre dans les années 2030 pour analyse en laboratoire.

«Il essaie bien sûr de faire des progrès significatifs pour répondre à l’une des questions qui nous préoccupent depuis de nombreux siècles, à savoir: sommes-nous seuls dans l’univers? L’administrateur associé de la NASA, Thomas Zurbuchen, a déclaré mercredi.

La persévérance est le véhicule le plus grand et le plus sophistiqué jamais envoyé sur Mars.

À peu près de la taille d’un SUV, il pèse une tonne, est équipé d’un bras robotique de sept pieds (deux mètres) de long, de 19 caméras, de deux microphones et d’une suite d’instruments de pointe pour l’aider dans ses objectifs scientifiques.

Avant de pouvoir se lancer dans sa noble quête, il devra d’abord survivre aux redoutables «sept minutes de terreur» – la procédure d’atterrissage risquée qui a sabordé près de 50% de toutes les missions sur la planète.

Peu de temps après 15h30, heure de l’Est (2030 GMT), le vaisseau spatial pénétrera dans l’atmosphère martienne à 12 500 miles par heure (20 000 kilomètres par heure), protégé par son bouclier thermique.

Il déploiera ensuite un parachute supersonique de la taille d’un champ de la Petite Ligue, avant de déclencher un jetpack à huit moteurs pour ralentir encore plus sa descente, puis finalement abaisser soigneusement le rover au sol sur un jeu de câbles.

Son site cible, le cratère de Jezero, regorge de terrains périlleux, mais grâce à de nouveaux instruments, Perseverance est capable d’atterrir avec une bien plus grande précision que n’importe quel robot envoyé avant lui.

Rêve d’astrobiologie

Les scientifiques pensent qu’il y a environ 3,5 milliards d’années, le cratère abritait une rivière qui se déversait dans un lac, déposant des sédiments dans un delta en forme d’éventail.

« Nous avons des preuves très solides que Mars aurait pu soutenir la vie dans son passé lointain », a déclaré mercredi Ken Williford, le scientifique adjoint du projet de la mission.

Mais si l’exploration passée a déterminé que la planète était autrefois habitable, Persévérance est chargée de déterminer si elle était réellement habitée.

Il commencera à forer ses premiers échantillons en été, et ses ingénieurs ont prévu qu’il traverse d’abord le delta, puis l’ancienne rive du lac et enfin les bords du cratère.

La vitesse de pointe de Perseverance de 0,1 mile par heure est lente par rapport aux normes de la Terre mais plus rapide que n’importe lequel de ses prédécesseurs, et en cours de route, elle déploiera de nouveaux instruments pour scanner la matière organique, cartographier la composition chimique et zapper les roches avec un laser pour étudier la vapeur. .

« Nous, astrobiologistes, rêvons de cette mission depuis des décennies », a déclaré Mary Voytek, responsable du programme d’astrobiologie de la NASA.

Malgré sa technologie de pointe, ramener des échantillons sur Terre reste crucial en raison des ambiguïtés anticipées dans les spécimens qu’il documente.

Par exemple, les fossiles provenant d’anciens microbes peuvent sembler étrangement similaires aux modèles provoqués par les précipitations.

Voler dans un autre monde

Avant d’arriver à la mission principale, la NASA souhaite mener plusieurs expériences accrocheuses.

Caché sous le ventre de Perseverance se trouve un petit drone d’hélicoptère qui tentera le premier vol propulsé sur une autre planète.

L’hélicoptère, baptisé Ingenuity, devra atteindre une portance dans une atmosphère de 1% de la densité de la Terre, dans une démonstration de concept qui pourrait révolutionner la façon dont nous explorons d’autres planètes.

Une autre expérience implique un instrument qui peut convertir l’oxygène de l’atmosphère principalement de dioxyde de carbone de Mars, un peu comme une plante, en utilisant le processus d’électrolyse pour produire 10 grammes d’oxygène par heure.

L’idée est que les humains n’auront finalement pas besoin de transporter leur propre oxygène, ce qui est crucial pour le carburant des fusées ainsi que pour la respiration.

Les deux microphones de Perseverance tenteront quant à eux d’enregistrer le paysage sonore martien pour la toute première fois, après l’échec des efforts passés.

Le rover n’est que le cinquième à avoir posé ses roues sur Mars. L’exploit a été accompli pour la première fois en 1997 et tous étaient américains.

Cela changera probablement bientôt: le vaisseau spatial chinois Tianwen-1 est entré en orbite martienne la semaine dernière et devrait atterrir avec un atterrisseur stationnaire et un rover en mai.