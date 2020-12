BRUXELLES (AP) – Face à une nouvelle échéance du Brexit auto-imposée dimanche, les négociateurs en chef de l’Union européenne et du Royaume-Uni ont fait des efforts de dernière minute pour combler les différends sur un accord commercial qui s’est avéré insurmontable pendant la meilleure partie de l’année. .

L’UE Michel Barnier et le Britannique David Frost se réunissaient déjà juste après l’aube dimanche pour essayer de trouver un terrain d’entente. Mais jusqu’à présent, le Royaume-Uni n’a pas renoncé à son insistance sur le commerce avec le bloc des 27 nations avec le moins de restrictions possible, et l’UE ne cède pas à sa demande d’accepter le commerce uniquement si la Grande-Bretagne respecte les règles du bloc.

« Il y a encore, je pense, un long chemin à parcourir », a déclaré dimanche matin le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab.

La Grande-Bretagne a quitté l’UE le 31 janvier, mais reste dans ses structures économiques jusqu’à ce qu’une période de transition se termine le 31 décembre.

On s’attend à ce que la date limite soit plafonnée par un contact entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dimanche soir.

Qu’il s’agisse d’un stratagème de négociation ou non, Johnson a déclaré publiquement que le Royaume-Uni prospérerait encore fortement s’il n’y avait pas d’accord et qu’il était «très, très probable» que les négociations sur une nouvelle relation qui entrera en vigueur le 1er janvier échoueront.

Si les pourparlers échouent dimanche, les deux parties auront moins de trois semaines pour se préparer à la sortie chaotique et coûteuse sans accord à la fin de l’année.

Sans un accord, le Royaume-Uni commercera avec le bloc aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce – avec tous les tarifs et barrières que cela entraînerait.

Pour relancer les pourparlers en panne, les négociateurs ont imposé plusieurs délais, mais aucun n’a rapproché les parties sur les questions de normes commerciales équitables, de surveillance juridique de tout accord et des droits des pêcheurs de l’UE à se rendre dans les eaux britanniques.

Alors que les deux parties veulent un accord sur les conditions d’une nouvelle relation, elles ont des points de vue fondamentalement différents sur ce que cela implique. L’UE craint que la Grande-Bretagne ne réduise les normes sociales et environnementales et injecte de l’argent de l’État dans les industries britanniques, devenant un rival économique à faible réglementation aux portes de l’Union, et exige donc des garanties strictes de «règles du jeu équitables» en échange de l’accès à ses marchés.

L’histoire continue

Le gouvernement britannique affirme que l’UE essaie de lier indéfiniment la Grande-Bretagne aux règles et règlements du bloc, plutôt que de la traiter comme une nation indépendante.

___

Jill Lawless a rapporté de Londres.

___

Suivez toutes les histoires d’AP sur le Brexit et la politique britannique sur https://apnews.com/hub/brexit