XXL révèle sa classe de première année 2023 sans épices à glace

XXL a déchaîné sa couverture annuelle de classe Freshman et visiblement absente était Ice Spice qui a dû refuser la couverture en raison de son emploi du temps chargé.

Le temps est venu où le public historique a publié son Classe de première année pour le jugement d’internet. C’est soit le jour où vous réalisez que vos goûts musicaux sont à jour, soit le jour où vous réalisez que vous êtes complètement déconnecté.

La classe de cette année comprend Finesse 2tymes, Lola Brook, Rob49, Fridayy, GloRilla, 2Rare, Sleazyworld Go, Central Cee, Real Boston Richey, Luh Tyler et TiaCorine. DC The Don est le vainqueur de la 10ème place tant convoitée.

Une personne que les fans ont immédiatement remarquée comme manquante était peut-être le nouvel artiste le plus en vogue de New York, Ice Spice.

Selon TMZ, Ice Spice était absent pour une bonne raison mais pas oublié en ce qui concerne la couverture. Apparemment, l’emploi du temps de la princesse de New York était tellement chargé qu’elle n’a tout simplement pas trouvé le temps et a dû refuser.

La couverture semble être une chose rapide, mais vous devez consacrer des jours au processus complet. Dernièrement, Ice Spice a eu des collaborations avec Taylor Swift, Nicki Minaj et plusieurs autres.

On peut supposer que Ice Spice et XXL travaillerons ensemble sur quelque chose de spécial à l’avenir.