Xur de Destiny 2 a la meilleure chose qu’il a vendue depuis des lustres, mais cela vous coûtera cher

Je n’ai pas prêté beaucoup d’attention à Xur de Destiny 2 depuis bien longtemps, car en dehors des très rares exotiques aux statistiques pointues, il sert principalement de mécanisme de rattrapage pour les joueurs nouveaux ou obsolètes.

Mais maintenant, il a quelque chose à proposer qui tout le monde veut un nouveau Skimmer, le « Xurfboard », et ce n’est que le troisième véhicule de ce type dans le jeu. Le premier a été distribué via Guardian Games de Destiny 2, et le second, basé sur Gjallarhorn, a dû être acheté dans le magasin. Maintenant, il y a le Xurfboard, qui est cher mais heureusement, pas cher en argent réel.

Le Xurboard est proposé pour 97 pièces étranges, la monnaie que vous gagnez en complétant une activité dans Destiny 2, et c’est presque une pile complète avec un plafond à 99. Cela fait donc beaucoup de pièces que vous devrez mettre dans un compte d’épargne. .

Destin 2 Bungie

Il ne faut cependant pas se précipiter. Bungie ne lance pas une sorte de gros mouvement FOMO, « vous devez travailler follement ce week-end ». À partir de ce moment, Xur proposera toujours le Xurfboard chaque semaine, afin que vous puissiez économiser au fil du temps. Il est définitivement meilleur et plus cool que le tableau de Guardian Games, et sa partie frontale fonctionne avec un certain nombre d’effets de lueur différents qu’ont un certain nombre de shaders récents.

Je suis un peu surpris que ce ne soit que le troisième Skimmer que nous voyons depuis le lancement du concept de véhicule alternatif en mars 2024, mais je suppose que le concept est encore en train de se développer. Cela ressemble à l’une de ces choses « ne serait-ce pas cool si nous pouvions faire ça » que Bungie a en quelque sorte ajouté au jeu, mais maintenant que c’est un succès, il faudra plus de temps pour en concevoir d’autres, que vous gagniez ou achetiez. eux. Mais je m’attendrais à ce qu’ils commencent à se déployer plus régulièrement maintenant.

Les Skimmers fonctionnent essentiellement de la même manière que les Sparrows, juste un moyen de se rendre d’un point A à un point B, mais l’effet est plus cool, les virages sont plus serrés et vous pouvez y faire des figures de type snowboard si vous le souhaitez. Cela vaut à lui seul le prix d’entrée.

Je sais que la plupart des joueurs de Destiny connaissent déjà l’existence du Xurfboard, mais si vous aviez une pile de pièces que vous avez oubliée et que vous vouliez vous connecter et la récupérer, c’est le moment où elle est mise en ligne.

