XRHealth reçoit un brevet pour le biofeedback en boucle fermée en VR, AR

Plateforme de réalité virtuelle basée à Boston XRHealth a annoncé avoir obtenu un brevet américain pour sa technologie de système d’apprentissage qui ajuste les protocoles de formation et de traitement en fonction des données biométriques et de mouvement d’un patient.

La plateforme de XRHealth permet aux patients autistes et aux personnes souffrant de stress et d’anxiété, de douleur chronique, de fibromyalgie et de troubles neurologiques de se connecter avec un fournisseur via la télésanté et de recevoir les thérapies recommandées sur un casque de réalité virtuelle envoyé au domicile du patient. Les données sont collectées et transférées au fournisseur, et les patients peuvent suivre leurs progrès via l’application mobile de XRHealth.

Le brevet accordé concerne la technologie de XRHealth qui collecte des données biométriques, notamment la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la transpiration et le volume d’inspiration et d’expiration, montrant comment le corps et la cognition d’un patient fonctionnent pendant le traitement ainsi que l’état psychologique ou physiologique du patient.

La technologie de XRHealth sera d’abord utilisée pour combiner Apple Watch avec le nouveau casque de réalité augmentée d’Apple annoncé la semaine dernière, surnommé Apple Vision Pro, pour fournir un traitement en boucle fermée activé par l’IA.

« Le nouveau brevet permet à XRHealth d’adapter les traitements aux réponses biologiques directes de nos patients en temps réel, nous permettant de créer des solutions puissantes à fort impact », a déclaré Eran Orr, PDG de XRHealth, dans un communiqué. « Le biofeedback fournit un aperçu unique des réponses et des besoins individuels des patients et « montre » à notre solution comment interagir avec eux et ajuster le traitement si nécessaire. Nous pensons qu’avec la combinaison de la montre Apple, du casque Apple Vision Pro et de notre IP, nous pourrons créer des traitements en boucle fermée par IA qui seront très puissants pour les gens du monde entier. »

APERÇU DU MARCHÉ

En 2020, la société a reçu un brevet lui permettant de créer des thérapies de réalité étendue (XR) basées sur sa technologie de biofeedback qui mesurait la variabilité de la fréquence cardiaque, la réponse galvanique de la peau, l’EEG et d’autres réponses pour la gestion de la douleur.

Cette même année, l’entreprise a marqué 7 millions de dollars de financement et un Subvention de 450 000 $ de l’Autorité israélienne de l’innovation pour fournir aux hôpitaux israéliens des services de télésanté pour lutter contre les effets du COVID-19.

En 2021, XRHealth a annoncé le lancement d’un programme VR visant à la gestion de la douleur chronique dans le cadre d’un partenariat avec la société de e-santé Reducept.

L’année dernière, la société a annoncé qu’elle avait levé 10 millions de dollars de financement pour étendre les traitements de santé axés sur la réalité virtuelle dans le métaverse.

La semaine dernière, Apple a annoncé la sortie de son casque de réalité augmentée tant attendu, Apple Vision Pro, qui est équipé de la technologie de suivi oculaire.

Des entreprises telles que HDMS de CVS Health, qui travaille avec l’analyse, le big data et l’intelligence artificielle, ont ont exprimé leur intérêt pour l’utilisation de la technologie de suivi oculaire pour recueillir de nouveaux types de données, y compris les habitudes de consommation de drogue et l’identité biométrique d’un utilisateur, qui ne seraient pas disponibles autrement.