Plateforme de réalité virtuelle basée à Boston XRHealth a annoncé avoir distribué des centaines de casques de réalité virtuelle dans 30 hôpitaux, centres de vie assistée et de santé mentale et maisons de retraite en Israël pour aider les patients souffrant de stress, de SSPT et d’anxiété.

La plateforme XRHealth permet aux patients de recevoir les thérapies recommandées pour les problèmes mentaux et physiques via un casque de réalité virtuelle. Les données sont collectées et transférées au prestataire, et les patients peuvent suivre leurs progrès via l’application mobile de XRHealth.

Les casques envoyés en Israël comprendront le logiciel Patient Xperience de XRHealth, comprenant 56 environnements immersifs destinés à aider les patients en matière de méditation, de stress, d’auto-relaxation et d’anxiété.

« Dès que nous avons entendu parler des attaques en Israël, nous avons voulu nous assurer qu’en tant qu’entreprise, nous étions en mesure d’aider les survivants des attaques du Hamas et le peuple israélien tout au long du processus de rétablissement », Eran Orr, PDG de XRHealth. , a déclaré dans un communiqué.

« Actuellement, nous déployons des centaines de casques ; cependant, il est clair pour nous que le besoin d’interventions en santé mentale, combiné à la pénurie de cliniciens en santé mentale dans la situation actuelle, en nécessite encore plus. Notre objectif est de déployer 10 000 casques VR car nous pensons que la réalité virtuelle peut être une solution pour le rétablissement de la santé mentale des patients pendant qu’un prestataire les assiste. Nous recherchons activement des dons pour soutenir le déploiement du projet en Israël.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

En 2020, la société de réalité étendue a marqué 7 millions de dollars de financement et un Subvention de 450 000 $ de l’Autorité israélienne de l’innovation pour fournir aux hôpitaux israéliens des services de télésanté pour lutter contre les effets du COVID-19.

L’année dernière, la société a annoncé qu’elle avait augmenté Un financement de 10 millions de dollars pour étendre les soins de santé axés sur la réalité virtuelle dans le métaverse.

Plus tôt cette année, XRHealth a obtenu un brevet américain pour une technologie de système d’apprentissage qui ajuste les protocoles d’entraînement et de traitement en fonction des données biométriques et de mouvement d’un patient.

La technologie de XRHealth collecte des données biométriques, notamment la tension artérielle, la transpiration, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et le volume d’inspiration et d’expiration, montrant comment le corps et la cognition d’un patient fonctionnent pendant le traitement et l’état physiologique ou psychologique du patient.