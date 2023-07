Xreal met à jour son application Nebula pour Mac avec affichage virtuel et prise en charge du cinéma virtuel

Xreal (née Nreal) a mis à jour son application Nebula pour Mac – la dernière version permet aux propriétaires de casques Xreal d’utiliser des moniteurs virtuels ou de profiter d’une expérience de cinéma virtuel.

En utilisant Xreal Air ou Xreal Light, l’application Nebula peut créer trois écrans virtuels – un qui reflète l’écran de votre MacBook, plus deux écrans étendus. Chacun peut être ajusté et positionné selon les besoins – vous pouvez modifier leur taille entre 45″ et 154″ et les rapprocher jusqu’à 1,5 m ou les repousser à 9 m (5-30 pieds). Les écrans peuvent également être pivotés selon un angle si vous préférez l’orientation portrait à l’orientation paysage.

Les casques ont un suivi 3DoF, de sorte que les écrans virtuels restent dans une position fixe dans l’espace lorsque vous tournez la tête.

Xreal permet à ses employés de travailler sur leurs propres projets parallèles, comme d’autres entreprises technologiques. Si un projet s’avère populaire, l’entreprise y consacre plus de ressources pour le développer en une fonctionnalité pour ses utilisateurs.

C’est l’histoire du cinéma spatial. Au lieu de trois écrans, cela crée un grand écran d’argent virtuel afin que vous puissiez profiter des films comme ils étaient destinés. Cela peut être utilisé en voyage (vous n’avez donc pas besoin de vous fier au divertissement en vol) ou simplement à la maison comme grand écran supplémentaire.

Vous pouvez trouver l’application Nebula sur Le site de Xreal. Si vous êtes un utilisateur Windows, une application Nebula pour Windows est également en préparation. Outre les ordinateurs, les casques Xreal fonctionnent également avec les téléphones iOS et Android.

Le Xreal Air est disponible aux États-Unis via le site officiel et Amazone au prix de 380 $. Si vous êtes au Royaume-Uni, vérifiez auprès de EEles verres sont au prix de 400 £.

L’Air utilise des écrans micro-OLED et a un FoV de 46°, les lentilles de prescription sont prises en charge. Normalement, ils sont alimentés via USB-C (depuis un MacBook ou un téléphone Android) ou sans fil. La première option sans fil est le adaptateurqui est compatible avec iPhone, iPad, Xbox, PS5 et Switch, celui-ci coûte 60 $. Alternativement, vous pouvez utiliser le nouveau annoncé Faisceau Xreal. Nous avons également mentionné le Xreal Light, mais ceux-ci sont principalement destinés aux développeurs AR, donc les Air sont ceux à obtenir en tant qu’utilisateur.











Xreal Air

Fait intéressant, Xreal dit avoir vu ses ventes augmenter après qu’Apple a annoncé le Vision Pro. Plutôt qu’en tant que concurrent, Xreal voit que ses objectifs sont alignés sur ceux d’Apple pour faire avancer le soi-disant « informatique spatiale ».