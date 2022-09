Xperia 5 IV est pur Sony, surtout en prix

Vous voulez un smartphone Sony, mais vous ne voulez pas non plus dépenser 1 600 $ ? C’est tout à fait compréhensible et Sony a une option beaucoup plus abordable pour vous. La société a annoncé la Xperia 5 IV la semaine dernière, au prix incroyablement bas de seulement 999 $. Et oui, je suis un peu sarcastique, car 999 $ est encore assez élevé.

Bien que le Xperia 5 IV soit un pas en avant par rapport à l’appareil phare Xperia 1 IV, ce téléphone possède toujours la plupart des spécifications que vous attendez d’un smartphone à 1 000 $. Il offre un processeur Snapdragon 8 Gen 1, un écran OLED FHD + HDR de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 5 000 mAh, une prise casque, trois caméras arrière (3 tireurs de 13 mégapixels), IP68, 8 GM RAM, 128 Go de stockage (et prise en charge microSD ), emplacement double SIM, prise en charge eSIM et Android 12.

Pour ceux qui manquent l’ancien temps des prises casque et des emplacements microSD, je ne suis même pas sûr qu’il y ait un débat quant à savoir s’il s’agit d’un smartphone incontournable ou non.

Bien que tout cela sonne bien sur le papier, il s’agit toujours d’un téléphone coûteux qui ne bénéficiera probablement pas du même type de support logiciel que Samsung et Google. Si cela ne vous dérange pas, alors le matériel Sony est très agréable et il ne fait aucun doute que le Xperia 5 IV se sentira bien en main.

Les précommandes sont maintenant en ligne sur le site Web de Sony. Pour ceux qui précommandent, Sony offre une paire gratuite d’écouteurs antibruit sans fil WF-1000XM4 à l’achat. C’est une valeur de 280 $. Pas mal.

// Sony