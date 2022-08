Xpeng (XPEV) partage le réservoir après un faible guidage du véhicule électrique

Les actions de Xpeng cotées à Hong Kong ont plongé de plus de 12% mercredi après que le constructeur chinois de véhicules électriques a annoncé une perte plus importante que prévu pour le deuxième trimestre et de faibles prévisions sur les livraisons.

Mardi, Xpeng a annoncé une perte nette de 2,7 milliards de yuans chinois (403,2 millions de dollars), supérieure aux 1,6 milliard de yuans attendus selon les estimations du consensus Refinitiv.

La société basée à Guangzhou, en Chine, a également déclaré qu’elle prévoyait de livrer entre 29 000 et 31 000 véhicules électriques au troisième trimestre, ce qui représente une augmentation d’une année sur l’autre d’environ 13 % à 20,8 %.

Cette orientation a déçu le marché.

“Eh bien, les résultats du deuxième trimestre n’étaient en fait pas mauvais du tout. Les revenus étaient même un peu meilleurs que ce à quoi nous nous attendions. Et les bénéfices, ou devrais-je dire les pertes, ont été plus faibles que ce à quoi nous nous attendions”, a déclaré Jiong Shao, analyste chez Barclays. , a déclaré mercredi à CNBC “Street Signs Asia”.

“Le problème … était vraiment les prévisions de livraison pour le troisième trimestre, qui sont d’environ 40% inférieures aux estimations précédentes que nous avions. C’est ce qui est arrivé au cours de l’action.”

Le président de Xpeng, Brian Gu, a déclaré mardi que les prévisions reflètent le fait que l’industrie entre dans une “saison relativement lente” et que “le trafic dans les magasins est inférieur à ce que nous avons vu auparavant en raison (de) la situation post-COVID”.

Au deuxième trimestre de l’année, la Chine a connu une résurgence du Covid-19. Les autorités ont réagi en verrouillant les principales villes du pays, y compris la centrale financière de Shanghai.