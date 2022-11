XPeng (XPEV) Bénéfices du 3e trimestre : les revenus et les bénéfices manquent aux attentes

Le constructeur chinois de voitures électriques XPeng a enregistré une perte plus importante que prévu et son chiffre d’affaires n’a pas été à la hauteur des attentes, grâce à une concurrence croissante et à un environnement macroéconomique plus difficile.

Les parts de XPeng étaient 10% plus élevées dans le commerce avant commercialisation aux États-Unis.

Voici comment cela s’est passé au troisième trimestre 2022, par rapport aux estimations consensuelles de Refinitiv :

Revenu: 6,82 milliards de yuans chinois (960,9 millions de dollars) contre 7,26 milliards de yuans attendus. Cela représente une hausse de 19,3 % sur un an.

6,82 milliards de yuans chinois (960,9 millions de dollars) contre 7,26 milliards de yuans attendus. Cela représente une hausse de 19,3 % sur un an. Perte nette: 2,38 milliards de yuans chinois contre 2,09 milliards de yuans attendus. C’était plus large que la perte nette de 1,59 milliard enregistrée à la même période l’an dernier, mais plus étroite qu’au deuxième trimestre.

XPeng a livré 29 570 véhicules électriques au troisième trimestre, soit 15 % de plus qu’à la même période l’an dernier. Cependant, il s’agit d’une baisse de 14 % par rapport au deuxième trimestre de l’année.

En octobre, XPeng a livré 5 101 véhicules, une forte baisse par rapport aux 8 468 voitures livrées en septembre.

La société basée à Guangzhou a été confrontée à plusieurs défis ces derniers mois, notamment des blocages généralisés de Covid en Chine alors que le pays lutte contre des épidémies dans diverses villes. Comme d’autres constructeurs automobiles, XPeng a dû faire face à la hausse des coûts des matériaux, ce qui a forcé l’entreprise à augmenter le prix de ses voitures plus tôt cette année.

La société prévoit de livrer entre 20 000 et 21 000 de ses voitures au quatrième trimestre, ce qui représente une baisse d’une année sur l’autre d’environ 49,7 % à 52,1 %.

Les actions de XPeng ont été martelées cette année et ont chuté de 85 %, les investisseurs se détournant des actions de croissance chinoises dans un contexte de ralentissement de l’économie et de hausse des taux d’intérêt dans le monde.

Un certain nombre d’analystes ont abaissé leur cours cible pour la société. Cette semaine, Jefferies a réduit son prix cible sur les actions de XPeng de 18,6 $ à 4,20 $.