Xpeng sort d’une fourchette de prix inférieure avec sa voiture plus chère G9

Xpeng a annoncé sa voiture la plus chère à ce jour. Sur la photo ici dans un magasin à Shanghai, en Chine, en juillet 2021, deux des modèles précédemment publiés par Xpeng, un P7 Wing Limited Edition en vert et un SUV G3 en bleu.

BEIJING – La start-up chinoise de voitures électriques Xpeng a lancé sa voiture la plus chère à ce jour, marquant l’incursion de l’entreprise dans une gamme de prix plus élevée.

Au total, les voitures Qin, Han et Dolphin de BYD ont fait partie des cinq voitures particulières à énergie nouvelle les plus vendues en Chine au cours des huit premiers mois de l’année, selon la China Passenger Car Association. Cette liste n’incluait pas les VUS.

Le modèle 3 de Tesla s’est classé sixième, tandis que le P7 de Xpeng s’est classé 10e, selon les données de l’association.

L’un des arguments de vente de Xpeng est son logiciel de conduite assistée. Cette semaine, la société a annoncé qu’elle déployait la dernière version du logiciel – qui couvre les situations urbaines en plus des autoroutes – à certains utilisateurs de la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine.

En plus du logiciel de conduite assistée, le G9 propose une charge rapide de la batterie et ce que Xpeng appelle « une expérience 5D immersive » dans la voiture pour regarder des films et écouter de la musique. La société a affirmé qu’après avoir révélé cette expérience en voiture en août, elle avait reçu plus de 20 000 précommandes pour le G9 au cours des 24 premières heures de réservation.

“Nous sommes très confiants que ce G9 sera un SUV très populaire dans sa catégorie”, a déclaré Brian Gu, président et vice-président honoraire de Xpeng, dans une interview avec Eunice Yoon de CNBC cette semaine.

“Nous pensons que le volume du G9 l’année prochaine dépassera ce que nous avons réalisé pour le P7, ce qui en fait l’un de nos véhicules les plus vendus”, a-t-il déclaré.