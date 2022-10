Xpeng lance le système de conduite semi-autonome XNGP pour rivaliser avec Tesla

Constructeur chinois de voitures électriques Xpeng a dévoilé lundi son système de conduite semi-autonome le plus avancé, car il cherche à renforcer l’attrait de ses véhicules dans un contexte de concurrence croissante.

Xpeng a dévoilé XNGP, son dernier système avancé d’aide à la conduite, ou ADAS. Le logiciel permet à la voiture d’exécuter automatiquement certaines fonctions de conduite, mais nécessite un conducteur au volant.

XNGP remplace le système Xpilot ADAS de Xpeng. La société a déclaré que XNGP sera déployé plus tard cette année dans certaines villes de Chine et qu’il sera disponible avec le G9 Max, son véhicule utilitaire sport haut de gamme. XNGP est l’ADAS le plus avancé de Xpeng à ce jour.

Les fonctionnalités de XNGP seront déployées au cours des deux prochaines années. City NGP, qui signifie pilote guidé par navigation, sera déployé à partir de cette année et jusqu’au premier semestre 2023 dans certaines villes chinoises. City NGP permet à la voiture de naviguer de manière semi-autonome dans des environnements urbains complexes avec des fonctionnalités telles que le changement de voie.