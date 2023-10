XL Bully qui a tué son père Ian Price est lié à au moins deux autres attaques antérieures, révèlent les flics

Un chien XL Bully qui a mutilé à mort Ian Price, père de deux enfants, était lié à au moins deux autres attaques, ont révélé les flics.

La police a déclaré aux habitants dans une lettre que l’un des deux chiens qui ont tué Ian, fan d’Aston Villa, le mois dernier, avait été impliqué dans des mutilations en 2021 et 2022.

Ian Price a été mutilé à mort par un chien XL Bully alors qu’il tentait de protéger sa mère Crédit : SWNS

Ils ont donné des conseils sur la façon de mieux sécuriser les chiens plus d’un an avant qu’Ian, 52 ans, ne soit tué en essayant de protéger sa mère à Stonnall, Staffs.

On pense que le couple de chiens s’est enfui par une fenêtre alors que le propriétaire, qui ne peut être nommé, était absent de son appartement au rez-de-chaussée.

Le propriétaire a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’homicide involontaire et d’avoir des chiens dangereusement hors de contrôle, puis libéré sous caution.

Il n’a pas encore été inculpé.

Le boxeur amateur de 30 ans pourrait désormais être interrogé sur ces nouvelles révélations.

La longue lettre disait : « Nous avons depuis mené des enquêtes plus approfondies sur le suspect dans le cadre de notre enquête, et comprenons maintenant que lui et l’un des chiens pourraient avoir été impliqués dans deux autres incidents à Fradley en novembre 2021 et janvier 2022.

« Ces incidents impliquaient l’attaque de deux chiens et d’un propriétaire. »

La police a confirmé que la lettre était légitime.