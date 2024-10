Xiyu Wang contre Paula Badosa Choix et pronostics

Prédiction publiée le 15/10/24 à 13:37

L’Espagnole Paola Badosa cherche à poursuivre sur sa lancée alors qu’elle se bat pour une place en quart de finale contre le Chinois Xiyu Wang mercredi à l’Open de Ningbo. Badosa s’est qualifiée pour le deuxième tour après s’être échappée avec une victoire 4-6, 6-3, 6-3 contre la Russe Diana Shnaider. Badosa s’est appuyée sur son jeu de service pour remonter d’un set et remporter la victoire par derrière. L’Espagnole a réussi 8 as et remporté 80 % de ses services, lui permettant de contrôler le rythme du match. Pendant ce temps, Wang a lancé sa campagne à l’Open de Ningbo sur une note catégorique, battant Kamilla Rakhimova 6-2 6-0. Wang a capturé 80 pour cent de ses premiers services et a converti six balles de break pour remporter une victoire facile contre la Russe, mettant fin à une séquence de trois défaites consécutives.