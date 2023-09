Xiaomi Watch 2 Pro en cours d’examen

Xiaomi a fait le choix du système d’exploitation Wear de Google pour la Watch 2 Pro et en fait un portable intelligent solide, prêt à rivaliser avec la Galaxy Watch6 Classic de Samsung. De plus, la montre de Xiaomi coûte 270 € pour le modèle Bluetooth et 330 € pour une version compatible LTE – la montre de Samsung franchit la barre des 400 €.

Vous obtenez la montre en noir avec un bracelet en fluoroélastomère ou en argent avec un bracelet en cuir et le chargeur sans fil exclusif de Xiaomi.

À l’avance, la Xiaomi Watch 2 Pro dispose de votre écran OLED standard de 1,43 pouces 466x466px avec jusqu’à 600 nits. Il est emballé dans un boîtier de 46 mm. Xiaomi a opté pour le tout dernier chipset Qualcomm Snapdragon W5 Plus de 4 nm, ce qui signifie que la Watch 2 Pro devrait être bonne pour quelques mises à jour du système d’exploitation. Il fonctionne également de manière fluide et rapide.

Il y a une couronne rotative flanquée de deux boutons sur le côté droit de la montre. La couronne est très douce à tourner et facile à utiliser. Un appui dessus fait apparaître la grille de l’application et le défilement de haut en bas déplace la grille en conséquence. C’est aussi efficace que de naviguer dans une montre, en dehors de la lunette tournante de Samsung.

Xiaomi a équipé la Watch 2 Pro d’un capteur de température cutanée, d’un capteur de composition corporelle qui n’était jusqu’à présent disponible que sur la série Galaxy Watch et d’un GPS double fréquence, plus proche des montres Garmin plus chères.

Enfin, la Watch 2 Pro contient une puissante batterie de 495 mAh, soit 70 mAh de plus que la batterie de la Galaxy Watch6 Classic. Xiaomi affirme que la Watch 2 Pro pourrait durer jusqu’à 65 heures avec une seule charge en mode Bluetooth uniquement, ce qui est impressionnant pour un appareil Wear OS. Nous veillerons à vérifier cela dans notre examen, parmi divers autres aspects de ses performances. N’allez nulle part !